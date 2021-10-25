Войти
Lenta.ru

ВВС США разместят на Аляске экспериментальный ядерный реактор

527
0
0
Источник изображения: lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали разместить к 2027 году на базе Эйлсон, расположенной на Аляске, экспериментальный ядерный реактор, сообщает The Drive.

В перспективе установка, которая появится в 42 километрах от Фэрбенкса и в 177 километрах от Северного полярного круга, должна заменить угольную электростанцию, эксплуатация которой сопряжена с экологическими, логистическими и финансовыми трудностями. В дальнейшем подобные реакторы предполагается использовать для обеспечения энергетической устойчивости в труднодоступных регионах.

Издание напоминает, что на базе Эйлсон содержатся, в частности, истребители F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

В августе 2019 года издание Space.com, ссылаясь на руководителя проекта Kilopower в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико Патрика Мак-Клура, сообщило, что американский одноименный компактный ядерный реактор, предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий, может быть готов к летным испытаниям уже в 2022 году.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
F-16
F-35
Проекты
Луна
Марс
Ядерный щит
Похожие новости
16.07.2021
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
12.03.2021
Folha (Бразилия): в Арктике США пугают Россию «темным рыцарем»
15.08.2019
США проведут "летные испытания" ядерного реактора
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»