Базы на ценностях

Военный эксперт Вадим Козюлин — об угрозах, связанных с «учебными» объектами НАТО на Украине

Военное присутствие НАТО на территории Украины создает угрозу для России, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября. Конституция соседнего государства допускает открытие там учебных центров зарубежных армий. Однако под этим предлогом на территории страны может быть размещено всё что угодно, подчеркнул Путин. Насколько вероятно появление на Украине военных объектов НАТО под видом учебных центров и были ли в истории подобные прецеденты?

18 марта 2014 года, выступая с предложением к Федеральному собранию ратифицировать договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в Российскую Федерацию, Владимир Путин пошутил: «Пусть лучше натовские моряки приезжают к нам в гости в Севастополь, чем мы к ним». В тот момент все понимали, что в этой шутке была лишь доля шутки. Вашингтон уже готовил в Крыму место для развертывания американской военной базы. Еще в сентябре 2013 года ВМС США опубликовали тендер на реконструкцию береговой полосы, школ и больниц полуострова под американские стандарты. Таблички на дверях заведений Севастополя следовало писать на английском и украинском языках. Заказчиком выступало инженерно-строительное командование американского флота, которое занимается проектированием, строительством, обслуживанием береговых объектов и обеспечением инфраструктуры для подразделений ВМС США.

В отличие, например, от советских военных баз, где на первом месте традиционно была военная инфраструктура, строительство американских баз всегда начинается именно так: с обустройства быта и социального обеспечения американских военнослужащих. Военные США должны появиться на территории, когда для них и их семей будут доступны магазины и кафе, школы, детские сады и больницы. Есть определенные требования, на каком максимальном удалении от военного объекта должен находиться, например, торговый центр.

Вслед за социальными объектами в Крыму могли бы появиться американский военный узел связи и аэродром, а там — и база ВМС.

Возможно, даже сам Пентагон не знает точного числа американских баз по всему миру. Общее количество зарубежных объектов, которые активно используются либо могут быть активированы и эксплуатироваться американскими военнослужащими и союзниками, составляет более тысячи. Например, в период активной фазы присутствия США в Ираке в этой стране было 120 так называемых передовых оперативных баз. На них 2,5 тыс. американских военных обучали иракские и курдские военные формирования и вели оттуда операции в Сирии.

В самой Сирии на 12 тренировочных базах, расположенных в районе нефтеносных полей, около 2 тыс. американских морпехов и спецназовцев тренировали курдских повстанцев и боевиков Сирийской освободительной армии противостоять войскам Башара Асада.

Более половины вооруженных сил США базируется за рубежом. Американские войска присутствуют в 70% из всех существующих стран. Осознать масштабы этой неафишируемой империи трудно, но еще труднее подсчитать количество иностранных военных, которые проходят подготовку для ведения согласованных боевых действий с американской армией. Здесь обучают тактике и стратегии, связи и разведке, ремонту и обслуживанию техники и просто — английскому языку.

Хотя американские политики объясняют военную активность стремлением защитить демократические свободы, как правило, базы возникают вблизи масштабных залежей углеводородов либо в ключевых инфраструктурных узлах их транспортировки. Например, в зоне Персидского залива США развернули свои базы в таких посторонних для американской демократии государствах, как Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны в гигантских количествах приобретают американское вооружение, а вместе с ним и покровительство Вашингтона.

Параллельно с учебными центрами нередко возникают и американские «резервные запасы» — склады вооружений и техники для использования в военное время. Такие хранилища Пентагон имеет по всему миру. Так, в рамках программы подготовки корпуса морской пехоты Норвегии американцы заложили в норвежские пещеры вооружение для морпехов США. Один из крупнейших военных резервов Соединенных Штатов расположен на территории Израиля. На шести складах по всей стране расположены боеприпасы, умные бомбы, ракеты, техника и военный госпиталь на 500 коек общей стоимостью до $1,8 млрд.

Американцы бывают очень настойчивы в предложении своих безвозмездных военных услуг, и это испытали на себе все бывшие советские республики. Рассказывают, что даже Борису Ельцину партнеры в Вашингтоне предлагали услуги Пентагона для защиты рубежей свободной России — бесплатно, надежно и не нужно тратиться на собственные вооруженные силы.

После терактов 11 сентября 2001 года Узбекистан передал аэродром в Ханабаде в распоряжение министерства обороны США для авиационной поддержки операций на территории Афганистана. Очень скоро Ташкент почувствовал, что Вашингтон начинает влиять на внутренние дела в стране, и база была закрыта. В 2005 году американский контингент переместился из Узбекистана на переданный в 2001 году под авиабазу «антитеррористической коалиции» аэродром Манас в Киргизии, но в 2014 году база была свернута и там.

Сегодня Госдепартамент США снова предлагает странам Центральной Азии разместить американских военных на их территории. Но правительства этих республик осознают, что с открытия иностранных «логистических и учебных центров» нередко начинается втягивание страны в конфликты.

Инициатива USAID по содействию безопасности Украины санкционирует оказание помощи и поддержки ее армии и силам национальной безопасности, включая поставку и замену американских вооружений и оборудования, разведывательную поддержку, подготовку персонала и другие услуги.

На территории современной Украины можно обнаружить около десяти военных объектов с различным присутствием американских военных. Международный центр миротворчества и безопасности, разместившийся на Яворовском военном полигоне, крупнейший из них. Он уже стал базой передового присутствия НАТО. В Очакове развернут американский пункт оперативного управления кораблями. По сути, здесь США реализуют сценарий строительства базы ВМС, который в 2014 году провалился в Крыму. Постепенно формируется социальная и бытовая инфраструктура для американских моряков, но уже есть проект по строительству плавучего дока. После того как Турция построит новый канал «Султан», размещение американского флота на Черном море не будет сдерживать даже Конвенция Монтрё. И вот тогда в приморские города Украины придут американские корабли, чтобы принести демократические свободы, и, конечно, американские ракеты.

Вадим Козюлин — заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России

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