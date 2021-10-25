«Киноэкипаж» оценил свою готовность к прошедшему полету в космос

Члены «киноэкипажа» актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко в пятницу, 22 октября, заявили, что были достаточно хорошо готовы к полету в космос и «хорошо понимали, как и что происходит».

«Надо отдать должное Центру подготовки космонавтов, что готовы мы были достаточно серьезно, потому что в момент, когда первая ступень, вторая ступень, третья ступень <...> мы очень хорошо понимали, как и что сейчас в данный момент происходит. А когда ты понимаешь, все-таки тебе не так страшно», — рассказала Пересильд в эфире Первого канала.

Шипенко в свою очередь сообщил, что «перегрузки на взлете были небольшие, около 2g тогда как в центре подготовки они неоднократно проходили и 8g».

Кроме того, члены «киноэкипажа» рассказали, как помогали профессиональным космонавтам, например, «закрывали дыхательные заслонки, следили за давлением, за порционным кислородом, проверяли давление».

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля с кинодуэтом и космонавтом Новицким на борту приземлился в 7:35 мск в степи Казахстана в 148 км юго-восточнее города Жезказган. Пересильд и Шипенко находились на орбите с 5 октября, тогда как космонавт Новицкий — с 9 апреля.

Как отметила артистка, говоря о съемках, все, что ни делалось в космосе, все происходило на грани человеческих возможностей членов экипажа. По ее словам, киноэкипажу удалось сделать материал для кинокартины «Вызов» более подробным, чем изначально планировалось в рамках съемок фильма на МКС.

На орбите киноэкипаж снимал художественный фильм под названием «Вызов». Он стал совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.