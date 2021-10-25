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WarSpot

Kaspersky поборется с «воздушной заразой»

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Источник изображения: warspot.ru

Разработчик известного антивируса теперь будет бороться с дронами. Вчера, 21 октября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что компания «Лаборатория Касперского» создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone.

«В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети. Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов», — рассказал разработчик системы Владимир Туров.

Система борьбы с дронами Kaspersky Antidrone

Источник изображения: tass.ru

Демонстрация системы борьбы с дронами состоялась на выставке «Интерполитех-2021», проходящей в эти дни в Москве. По словам представителей компании, продажи комплекса уже начались, и на сегодняшний день получены первые заказы от аэропортов, а также организаторов крупных массовых мероприятий.

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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