Kaspersky поборется с «воздушной заразой»

Разработчик известного антивируса теперь будет бороться с дронами. Вчера, 21 октября, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что компания «Лаборатория Касперского» создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone.

«В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети. Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов», — рассказал разработчик системы Владимир Туров.

Система борьбы с дронами Kaspersky Antidrone Источник изображения: tass.ru

Демонстрация системы борьбы с дронами состоялась на выставке «Интерполитех-2021», проходящей в эти дни в Москве. По словам представителей компании, продажи комплекса уже начались, и на сегодняшний день получены первые заказы от аэропортов, а также организаторов крупных массовых мероприятий.