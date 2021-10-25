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ТАСС

Глава Минобороны Таджикистана положительно оценил двусторонние учения с Россией

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Учения в Таджикистане
Учения в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Начальник пресс-центра оборонного ведомства Фаридун Махмадализода сообщил, что за ходом учений наблюдали в частности секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров

ДУШАНБЕ, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо положительно оценил взаимодействие таджикских и российских военных в ходе двусторонних учений, которые состоялись в пятницу на полигоне Момирак примерно в 15-20 км от таджикско-афганской границы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник пресс-центра оборонного ведомства республики Фаридун Махмадализода.

Он указал, что министр "дал хорошую оценку взаимодействию подразделений при выполнении боевых задач, необходимых для обороноспособности государств". "В своей речи глава Минобороны республики подчеркнул, что военным подразделениям необходимо быть в повышенной боеготовности в связи с событиями на территории Афганистана и нестабильной ситуацией в регионе", - сказал Махмадализода.

По словам начальника пресс-центра, за ходом таджикско-российских учений наблюдали в частности секретарь Совета безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзода и начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Согласно данным Минобороны, двусторонние учения военнослужащих Таджикистана и России, в которых приняла участие тыс. человек, проходили с использованием боевой техники, танков, артиллерии и различных видов современного вооружения.

Ранее сообщалось, что подразделения 201-й российской военной базы и Вооруженных сил Таджикистана отработали задачи тактических учений по разгрому вторгшихся условных бандформирований на полигоне Момирак. Как заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский, совместная боевая подготовка российских и таджикских подразделений направлена на предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или РФ.

18 октября 2021 года на полигоне Вооруженных сил Республики Таджикистан "Харбмайдон" в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2021" начались специальные учения "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и совместные маневры "Взаимодействие-2021". Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывают совместные действия по отражению атаки условных террористов. Всего в учениях задействовано 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.

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