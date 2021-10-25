Daily Express (Великобритания): «Угроза для России!» Путин осуждает Запад за военную помощь Украине

Читатели Daily Express, комментируя визит главы Пентагона в Киев и негативную реакцию на него Кремля, отмечают, что приглашение Украины в НАТО — это безумие. Само издание приводит мнение эксперта, подчеркивающего, что гипотетический конфликт между Украиной и Россией будет иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности.

Владимир Путин заявил, что западная поддержка Украины создает военную «угрозу» для России

В четверг 69-летний президент Путин сказал, что военное развитие Украины при поддержке Запада представляет угрозу для России. Это заявление прозвучало спустя два дня после того, как министр обороны США Остин Ллойд продемонстрировал поддержку Киеву и поддержал его стремление вступить в НАТО.

Путин рассказывал журналистам и российским экспертам о визите Остина на Украину и заявил, что ни у одной страны нет права вето на ее членство в НАТО, на которое надеется Киев, и это прокладывает Украине дорогу к вступлению. Путин заявил, что этим ущемляются российские интересы.

Он сказал участникам заседания дискуссионного клуба "Валдай": "Формальное членство (Украины) в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации, мы отдаем себе в этом отчет".

После аннексии Крыма Россией в 2014 году США являются самым влиятельным и сильным сторонником Украины. Согласно утверждениям Киева, в ходе войны между Россией и Украиной погибло почти 14 000 человек.

На этой неделе Россия разорвала дипломатические отношения с НАТО после того, как альянс выдворил восьмерых членов российской миссии при альянсе за предполагаемый шпионаж.

Выступая в четверг перед СМИ на тему вхождения Украины в НАТО, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил: "Вступление Украины в НАТО стало бы весьма опасным шагом".

На прошлой неделе Россия трижды выступала с сообщениями о том, что ее военные перехватывали американские самолеты, а также один раз корабль, который едва не вошел в ее территориальные воды.

Недавно Москва также объявила, что президент Владимир Путин не будет участвовать в саммите по климатическим изменениям, который состоится в Глазго.

На этой неделе Путин приказал россиянам на неделю прекратить работу в связи с рекордной смертностью от COVID-19.

В среду Кремль сделал заявление: "Чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса (COVID-19) и защитить здоровье людей, президент объявил период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно оплачиваемыми нерабочими днями".

На фоне путинских заявлений о вмешательстве Запада Британия ведет переговоры о поставках оружия на Украину.

Один украинский дипломат заявил The Times, что конфликт между Украиной и Россией будет иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности. Он сказал: "Думаю, эскалация между Россией и Украиной вполне возможна, и она будет иметь непредсказуемые последствия для европейской безопасности. Им нужен не Крым, им нужна вся Украина, потому что исторический, религиозный и культурный центр находится в Киеве, а не в Москве. Главное устремление Путина - это возрождение Советского Союза. А без Украины Советский Союз - ничто. Пока Украина оказывает сопротивление, такие страны как Грузия, Молдавия и Казахстан находятся в относительной безопасности, так как Россия занята Украиной".

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Комментарии читателей

Aldensar

Точно так же и Россия представляет угрозу для Украины.

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30 лет назад я думал, что со временем Россия сама вступит в НАТО. Тогда нам казалось, что Россия будет идти вперед с умопомрачительной скоростью. Похоже, она страдает от тех же проблем, что и Британия, зациклившаяся на утрате империи. Но это все равно значит, что есть надежда на будущее. У них великолепная еда, хотя я могу путать ее с Грузией. Вместо того, чтобы совершенствоваться, Россия, похоже, хочет что-то всем доказать. Люди переоценивают Россию. У нее большая армия, но? Если посмотреть на экономику, показатели у нее ужасные. В России население 146 миллионов, а экономика меньше, чем у Италии. Россия похожа на парня с "Порше", который живет в коммунальной квартире.

Stacpolly

Путин также осуждает Запад за изменение пола у детей, и в этом он прав!

Jellyroll de Pfffffff

Штаб-квартира ЕС всего в нескольких кварталах от штаб-квартиры НАТО. В этом блоке господствует Германия, а она испытывает ресурсный голод. Украина стала бы жирным куском для Германии с ее промышленными потребностями. Теперь этот толстый позорный лжец с Даунинг-стрит сговаривается с ЕС и НАТО, чтобы продвинуть альянс на Украину… где всегда жили миллионы русских. Брюссельский блок заплатил Киеву за запрет русского языка на Украине, чтобы ее полностью могли взять под свой контроль империалисты из Брюсселя, которым наплевать, что они провоцируют очередную кровавую баню.

Whitehaven

Мы упустили величайшую возможность со временем установить мир во всем мире, когда отвергли Россию. Вы просто задумайтесь: (а) НАТО существует, чтобы защищать Европу от России; (б) Российская империя распадается; (в) Россия ясно дает понять, что хочет уважения, будучи важной державой на мировой арене; (г) мы относимся к России с презрением; (д) какой-то безумец решает, что мы должны пригласить Украину в НАТО!

Народ Крыма (а он русский уже более ста лет) помнит, как Хрущев отдал Крым Украине. Он выражал желание вернуться в состав России. Они провели референдум, и большинство твердо высказалось за возвращение. Но правительство Украины выступило с нападками на них. Россия предупредила, чтобы оно не лезло, Киев ответил отказом - и тогда Россия пришла и забрала Крым. Но нам рассказывают совсем другую историю.

burt brumpet

Крым был русским до прихода турок. Россия вышвырнула турок и восстановила власть над ним.

Дэвид Аткинс (David Atkins)