Jyllands-Posten (Дания): отношения между Россией и НАТО стремятся к новой нулевой отметке

Решение России закрыть свое представительство в Брюсселе подчеркивает, что кривая отношений между Россией и НАТО в последние годы неуклонно идет вниз, пишет датский журналист. Он перечисляет признаки роста напряженности, не утруждая себя анализом причинно-следственных связей: виноват, конечно, Кремль.

Россия приостановила работу своего представительства при штаб-квартире НАТО и закрыла офис НАТО в Москве. Это напоминает период до оттепели 1980-х.

Отношения военного альянса и России были напряженными уже давно, но после того, как в понедельник Москва решила приостановить работу своего представительства при НАТО в Брюсселе, они стали еще хуже.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу своего офиса при НАТО и закрывает представительство НАТО в российской столице на неопределенный срок.

Это лишает обе стороны всех официальных возможностей контактировать на дипломатическом уровне.

"Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии", - резко заявил российский министр иностранных дел.

Этот шаг был предпринят после того, как в начале этого месяца НАТО сократила штат российского представительства в штаб-квартире альянса до 10 человек, сославшись на то, что российский офис ведет в Брюсселе разведывательную деятельность. Сокращение затронуло восемь российских дипломатов.

Реакция России совпала по времени с визитом министра обороны США Ллойда Остина (Lloyd Austin) к ключевым союзникам в Черноморском регионе. Это страна НАТО Румыния, которая играет важную роль в планах США по противоракетной обороне, и две бывшие советские республики Украина и Грузия, конфликтующие с сепаратистскими республиками, которых поддерживает Москва.

"Мы подтверждаем и поддерживаем суверенитет стран, которые подвергаются российской агрессии", - сказал анонимный источник в министерстве обороны США журналистам в преддверии визитов Остина.

Основное положение российской внешней и военной политики состоит в том, что необходимо любой ценой помешать вступлению в НАТО таких стран, как Украина и Грузия, которые граничат с Россией.

Перемены невозможны

Решение России закрыть свое представительство в Брюсселе подчеркивает, что кривая отношений между Россией и НАТО в последние годы неуклонно идет вниз.

"Москва больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в том, что касается взаимоотношений с НАТО", - сказал в понедельник министр иностранных дел Лавров.

Из-за всего этого отношения тут же заморозились на таком низком уровне, какого не было с 1991 года, когда были налажены двусторонние связи между НАТО и Москвой.

Расширение НАТО

НАТО в 1949 году создали 12 стран, включая Данию, а сегодня, после нескольких расширений, в нее входят в общей сложности 30 стран.

В 1990 году в НАТО вступила объединенная Германия, а в 1999 году за ней последовали три центральноевропейские страны: Польша, Чехия и Венгрия, которые раньше входили в советскую Организацию Варшавского договора.

В 2002 году большой скачок роста организации произошел благодаря вступлению семи новых стран, включая бывшие советские республики Эстонию, Латвию и Литву.

С тех пор в альянс также приняли четыре балканские страны, в то время как зеленый свет таким странам, как граничащие с Россией Украина и Грузия, дать не решаются.

В 1990-е годы отношения процветали, но после того, как в 1999 году НАТО разбомбила Сербию, а также в несколько приемов расширилась на восток, маятник снова качнулся в сторону эскалации конфликта. Аннексия Россией украинского полуострова Крым в 2014 году и ее все более воинственная риторика в отношении соседних стран резко обострили ситуацию.

Ряд известных российских политиков, в том числе Петр Толстой, один из заместителей контролируемого Кремлем парламента Думы, в последнее время снова бряцали оружием по поводу соседней страны: "Украина - это часть России. Вы в этом скоро убедитесь", - сказал Толстой на российском государственном телеканале.

На более значительном дипломатическом уровне в последние годы произошло много серьезных эпизодов деградации отношений.

Количество соглашений по разоружению между Россией и Западом слишком резко сократилось, а взаимное недоверие выросло.

В начале года администрация Джо Байдена выступила с инициативой продления на пять лет крупнейшего из оставшихся договоров о разоружении, СНВ-III, который регулирует использование ядерных ракет большой дальности, но в остальном хороших новостей в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем с одной стороны и Москвы - с другой, немного.

Еще одним признаком роста напряженности стало то, что Москва в прошлом месяце отказалась продлить мандат группы наблюдателей ОБСЕ, работающих на границе между Россией и Донецкой областью, которую контролируют поддерживаемые Москвой ополченцы.

Поуль Ларсен (Poul Funder Larsen)