Войти
ТАСС

Украшенную под хохлому ракету вывезут на стартовый стол Байконура 25 октября

623
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © ГК "Роскосмос"

Пуск запланирован на 03:00 мск 28 октября

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-18" на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Госкомиссия на космодроме Байконур приняла решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-2.1а" и ее установке на стартовом комплексе утром 25 октября", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-18", запланирован на 03:00 мск 28 октября. Стыковка корабля с МКС ожидается 30 октября.

Ранее госкорпорация разместила на своем сайте фотографии пакета первой и второй ступеней ракеты, на них были видны наклейки с узорами хохломы, которая зародилась в одноименном селе, входящем сегодня в состав Нижегородской области. Также на ракету нанесена символика в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев сообщил ТАСС, что на "Прогрессе МС-18" планируется отправить наборы питания, в том числе для новогоднего стола.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
24.07.2020
Для космонавтов планируют разработать хлеб для бутербродов
08.04.2019
Рогозин поздравил расчеты Роскосмоса с двумя успешными запусками за день
05.04.2019
Грузовой корабль "Прогресс МС-11" отправят к МКС по сверхкороткой схеме
14.02.2018
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" вновь попытаются запустить к МКС
13.05.2013
Наш потенциал гарантирует доступ России в космос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»