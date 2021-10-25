Войти
Российская газета

В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей

673
0
0
Источник изображения: Минобороны РБ

В Таджикистане на полигоне "Харбмайдон" белорусские военнослужащие совместно с коллегами из России и Казахстана отработали действия по поиску лагеря боевиков поблизости от границы с Афганистаном.

В тренировке участвовал сводный отряд курсантов факультета военной разведки Военной академии РБ и военнослужащих отдельной роты специального назначения.

"Особенностью выполнения учебно-боевой задачи стала ограниченная видимость. В ходе активной фазы учения на полигоне "Харбмайдон" поднялась песчаная буря", - сообщает пресс-служба Минобороны РБ.

Несмотря на стихию, военнослужащие блокировали лагерь боевиков, нанесли противнику огневое поражение и провели штурм зданий.

Напомним, что в учениях "Боевое братство-2021" участвуют около ччетырех тысяч человек и более 500 единиц техники. Переброска людей и техники из Беларуси, Казахстана и России шла по воздуху и железной дороге. Мотострелковые, танковые и другие подразделения 201-й военной базы РФ совершили марш на полигоны из своих городков в Душанбе и Бохтаре.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Казахстан
Россия
Таджикистан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.10.2021
Силы ОДКБ проведут у афганской границы учение "Эшелон-2021"
17.08.2021
России следует создать мощную военную группировку в Центральной Азии из-за прихода талибов к власти в Афганистане - академик Арбатов
11.06.2020
Баллада о несбывшемся
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
30.09.2019
Юбилейные парады Поднебесной
11.07.2012
Место встречи выбрано не случайно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»