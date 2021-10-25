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Известия.ru

Новый судоподъемный понтон ССП-200 передали ВМФ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Новый судоподъемный понтон ССП-200 передан в состав сил и средств службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Понтон, изготовленный подмосковным предприятием АО «КАМПО» в подмосковном Орехово-Зуево по заказу Главного командования ВМФ, будет находиться на Черноморском флоте.

Это специализированное техническое средство, которое оснащено системами затопления и продувки, а кроме того, устройствами закрепления к затонувшему или транспортируемому объекту.

Основная функция понтона ССП-200 — поднимать затонувшие суда, поддерживать их на плаву и обеспечивать устойчивости при подъеме, а также для уменьшать осадку в случае проводки по мелководью.

Ранее, 18 октября, сообщалось, что Российский черноморский флот использовал более 40 кораблей в ходе военных учений с силами Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму. В ходе маневров войска ЧФ отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта, отмечается в сообщении.

До этого 13 октября Министерство обороны России провело в Черном море экспериментальные учения. Как рассказали «Известиям» источники, маневры завершились на прошлой неделе. В ходе эксперимента оценивались возможности кораблей, оснащенных зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», по отражению массированных воздушных ударов.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
КАМПО АО
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЧФ
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