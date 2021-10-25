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Газета.ru

«Сообщения о русских шпионах в Турции похожи на вброс»

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Источник изображения: Emrah Gurel/AP

Четверых россиян обвинили в сборе информации о беспилотниках Bayraktar

По сообщениям СМИ, в Турции арестованы четверо россиян, гражданин Украины и гражданин Узбекистана. Их обвиняют в «политическом или военном шпионаже», но официальной информации об этом нет. «Газета.Ru» выясняла, что могло послужить причиной возникновения этого дела.

В Турции в рамках расследования, проведенного Главной прокуратурой Стамбула, была проведена «скоординированная операция», в результате которой были пойманы и задержаны шесть человек. Это четверо граждан России - Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также граждане Украины Игорь Ефрим и Узбекистана Амир Юсупов. Об этом 20 октября сообщила влиятельная проправительственная газета Hürriyet. При этом уточнялось, что операция прошла еще в начале месяца - 8 октября.

21 октября турецкое информационного агентство Anadolu сообщило, что решение об аресте задержанных принял 5-й мировой уголовный суд Стамбула. Все шестеро, по данным агентства, обвиняются в совершении преступления по ст. 328 Уголовного кодекса Турции («Политический или военный шпионаж»), им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Ранее о задержании в Стамбуле и Анталье шестерых иностранцев сообщил телеканал CNN Turk: якобы у них нашли оружие и российские паспорта. При этом имен канал тогда не называл, хотя и сообщил, что речь идет о выходцах из Чечни. В их задачу, утверждалось в сюжете CNN Turk, якобы входило уничтожение представителей «чеченской оппозиции», уехавших в Турцию.

Сразу после сюжета глава Чечни Рамзан Кадыров посетил Турцию с «неофициальным визитом» и заявил, что не нашел там «шайтанов» из республики. Показательно также, что в МИД Турции в ответ на запрос РИА «Новости» заявили, что не располагают данными об арестованных россиянах. «Я об этом ничего не знаю», - заявил представитель ведомства Танжу Бильгич.

Источник изображения: haberturk.com


Как выяснила «Газета.Ru», официальных заявлений судов, прокуратуры или полиции по поводу арестов не было. Вся информация основана на сообщениях Hürriyet и агентства Anadolu.

При этом близкий к турецким силовым структурам источник подтвердил «Газете.Ru», что аресты россиян действительно были. Он также рассказал, что арестованным, чтобы доказать не только «убийства оппозиционеров», но «военную составляющую» дела, следствие собирается инкриминировать «исследование и сбор детальной информации о беспилотниках Bayraktar, а также о других новых проектах, касающихся перспективных видов вооружения».

Дело о «политическом или военном шпионаже» развивается на фоне растущих противоречий между Россией и Турцией. В начале октября глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу на Варшавском форуме по безопасности заявил о необходимости поддержать Украину в ее стремлении войти в НАТО. Более того, стало известно, что турецкие военные будут обучать украинских коллег тактике городской войны.

По данным сирийского информагентства SANA, дополнительные подразделения турецкой армии переброшены в сирийскую провинцию Идлиб на фоне сообщений о возможной военной операции против курдских военизированных формирований в Тэль Рифате.

«Из-за того, что происходит в Идлибе, у Турции и Россия начинаются дополнительные трения, дополнительные проблемы. Так бывало и ранее. В этой истории с арестами неясно, почему группу вели, а затем задержали именно октябре», - рассказал «Газете.Ru» политолог, автор Telegram-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев. По его словам, сообщения турецких СМИ «изначально больше напоминали скорее информационный вброс, чем внятные пояснения в связи с русскими шпионами».

Версию турецких властей подвергает сомнению специалист по Турции, , автор книги «Россия — Турция: 500 лет беспокойного соседства» и Telegram-канала «Турция – это» эксперт Института Ближнего Востока Иван Стародубцев.

«Если задержана вооруженная группа, которая не привела это оружие в действие, то речь, прежде всего, должна идти о незаконном хранении оружия. В турецком материале со ссылкой на суд говорится о подготовке акций устранения «чеченских оппозиционеров». То есть изначально этой акции придается политический контекст с намеком в сторону РФ, - рассказал Стародубцев. - Хотя известный факт, что в Стамбуле активно действует чеченская и, говоря шире, кавказская мафия и весьма нередки различные криминальные «разборки». Случаи гибели различных кавказских криминальных авторитетов от рук своих подельников и конкурентов для Стамбула не редкость. Достаточно любопытно, что в решении, на которое ссылается турецкое издание, говорится про «политический или военный шпионаж», который придает этой новости еще более причудливый характер».

По его мнению, инцидент выглядит как попытка изобразить «бондиану» в случае, когда это обычный криминал. Впрочем, на фоне нынешних противоречивых и качающихся из стороны в сторону российско-турецких отношений попытка найти след «российского военного шпионажа» и «российских ликвидаторов» выглядит не столь уж необычной, подобное случалось и ранее.

В прошлом турецкие спецслужбы неоднократно связывали убийства бывших чеченских полевых командиров и боевиков в Стамбуле с деятельностью российских спецслужб, которые якобы «мстили» им за участие в бандформированиях и теракты.

Одно из первых громких убийств произошло в декабре 2008 года, когда бывший полевой командир Ислам Джанибеков был застрелен из бесшумного оружия на пороге своего дома в стамбульском районе Умрание. Турецкие СМИ со ссылкой на полицию утверждали, что исполнитель стрелял из бесшумного двуствольного пистолета «Гроза». В 2009 году в Стамбуле был застрелен бывший полевой командир Муса Асаев. Известно, что он являлся представителем террориста Доку Умарова и занимался сбором денег для боевиков.

В 2011 году также в Стамбуле были убиты трое членов чеченской диаспоры, также входившие в окружение террориста Доку Умарова - Берг-Хаж Мусаев, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев. В России их подозревали в организации теракта в международном аэропорту Домодедово в январе того же года.


Юрий Соколов

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