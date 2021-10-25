На верфи в Хендерсоне спущен на воду усовершенствованный патрульный катер класса "Кейп" для ВМС Австралии

ЦАМТО, 22 октября. Минобороны Австралии сообщило о состоявшейся на предприятии Austal Ships в Хендерсоне (Западная Австралия) церемонии спуска на воду первого (из шести заказанных) патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape) для ВМС Австралии.

Данные катера предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2011 года Austal подписала со Службой Таможни и Береговой охраны Австралии контракт на поставку 8 патрульных кораблей класса "Кейп", которая была выполнена в течение 2012-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австр. долл. на поставку двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии. Стоимость программы составляет около 324 млн. австр. долл. (243 млн. долл. США).

Церемонии закладки киля головного корабля состоялась 24 июля 2020 года.

Поставка первого из шести кораблей на текущий момент запланирована на начало 2022 года. Оставшиеся катера будут переданы заказчику до середины 2023 года. Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

Корабли класса "Улучшенный Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. В частности, вместимость увеличена на 10 человек (до 32 человек), улучшены условия размещения экипажа.