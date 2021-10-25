Войти
ЦАМТО

На верфи в Хендерсоне спущен на воду усовершенствованный патрульный катер класса "Кейп" для ВМС Австралии

530
0
0
Evolved Cape
Патрульный катер класса Evolved Cape, Австралия.
Источник изображения: Austal

ЦАМТО, 22 октября. Минобороны Австралии сообщило о состоявшейся на предприятии Austal Ships в Хендерсоне (Западная Австралия) церемонии спуска на воду первого (из шести заказанных) патрульного катера класса "Улучшенный Кейп" (Evolved Cape) для ВМС Австралии.

Данные катера предназначены для замены состоящих на вооружении патрульных катеров класса "Армидейл" и будут использоваться в качестве временного решения до принятия на вооружение новых морских патрульных кораблей класса "Арафура".

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2011 года Austal подписала со Службой Таможни и Береговой охраны Австралии контракт на поставку 8 патрульных кораблей класса "Кейп", которая была выполнена в течение 2012-2015 гг. В декабре 2015 года Austal заключила с Национальным банком Австралии контракт стоимостью 63 млн. австр. долл. на поставку двух дополнительных кораблей класса "Кейп", которые после поставки в 2016-2017 гг. были переданы в лизинг Министерству обороны Австралии с правом выкупа.

В мае 2020 года Минобороны Австралии подписало с подразделением Austal Australia контракт на строительство шести усовершенствованных патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии. Стоимость программы составляет около 324 млн. австр. долл. (243 млн. долл. США).

Церемонии закладки киля головного корабля состоялась 24 июля 2020 года.

Поставка первого из шести кораблей на текущий момент запланирована на начало 2022 года. Оставшиеся катера будут переданы заказчику до середины 2023 года. Заказ является частью плана правительства Австралии по укреплению судостроительной отрасли страны в обстановке, сложившейся в связи с пандемией COVID-19.

Корабли класса "Улучшенный Кейп" могут применяться для патрулирования исключительной экономической зоны, противодействия контрабанде, незаконной миграции, защиты рыболовных промыслов, охраны правопорядка, сбора информации и разведки, контроля экологической обстановки, защиты природных заповедников.

Усовершенствованный корабль будет отличаться от базовой версии рядом модификаций, которые будут выполнены на основе опыта эксплуатации ранее поставленных катеров. В частности, вместимость увеличена на 10 человек (до 32 человек), улучшены условия размещения экипажа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Компании
Austal
Проекты
2020-й год
Похожие новости
06.08.2021
Австралия передала Вануату патрульный катер класса "Гардиан"
18.05.2021
Austal поставила патрульные катера класса "Кейп" Береговой охране Тринидада и Тобаго
07.05.2020
Austal построит шесть патрульных кораблей класса "Кейп" для ВМС Австралии
06.05.2019
Морская угроза России: у США появится новый фрегат
28.11.2017
Германская компания Lurssen победила в тендере на постройку патрульных кораблей для Австралии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»