"Музыка в бою нужна и полезна". Военно-оркестровая служба армии России отмечает 100-летие

Корреспондент ТАСС встретилась с выдающимися военными музыкантами и выяснила, как музыка влияет на эффективность армии в бою

В 2021 году Военно-оркестровая служба Вооруженных сил РФ отмечает 100-летие со дня образования. Празднование юбилея музыканты приурочили к 140-й годовщине со дня рождения одного из основателей службы - дирижера и композитора Семена Чернецкого. О том, сколько в России военных оркестров, когда на Красной площади можно услышать "Боже, царя храни!" и за что можно вылететь из военного оркестра, - в материале ТАСС.

Оркестр на службе

"Музыка в бою нужна и полезна, и надобно, чтобы она была самая громкая. Она веселит сердце воина, равняет шаг, с ней мы танцуем и на самом сражении <…> Музыка удваивает, утраивает армию. С крестом в руке священника, с распущенными знаменами и с громогласной музыкой взял я Измаил!" - одно из самых известных высказываний русского полководца генералиссимуса Александра Суворова говорит о том, что военные всегда придавали музыке величайшее значение. В своей книге "Наука побеждать" военачальник даже подробно описывает, как, что, в каких случаях исполнять военным оркестрам и как при этом выстраиваться и маршировать.

Последние 100 лет за музыку в строю, бою и в минуты отдыха отвечает Военно-оркестровая служба ВС РФ, которая находится в подчинении начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны России. Руководит службой заслуженный артист России генерал-майор Тимофей Маякин.

100 лет назад, 14 января 1921 года, приказом Реввоенсовета было учреждено Бюро военных оркестров Красной армии и флота и введены в действие его Положение и штат. Главной задачей объявлялась организация музыкального обеспечения всех сфер боевой и повседневной деятельности войск. Именно этот документ положил начало централизованному развитию оркестровой службы.

Сегодня Военно-оркестровая служба - это свыше 220 оркестров во всех военных округах и на Северном флоте. Все они имеют определенную штатную численность: самые маленькие - 21 человек, большие оркестры - 63 музыканта, за исключением образцовых оркестров. Самый главный из них - Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Дурыгина. В него входят 228 музыкантов двух оркестров - духового и симфонического.

Сами музыканты считают, что своим становлением служба обязана одному из основоположников советской военной музыки, крупнейшему специалисту военно-оркестрового дела, дирижеру и композитору Семену Чернецкому. "Он написал более 140 маршей, которые очень почитаются и у нас, и за рубежом, их исполняют до сих пор, в том числе на парадах Победы. Именно Чернецкий стоял у истоков жанра марша в том виде, в каком он сейчас звучит", - рассказывает начальник Военно-оркестровой службы Маякин.

Семен Чернецкий (в центре) Источник изображения: © Военно-оркестровая служба ВС РФ

По его словам, благодаря Чернецкому были разработаны нормы обеспечения музыкальными инструментами для типовых составов оркестров, усовершенствован порядок привлечения военных оркестров к гарнизонной службе и к обеспечению культурно-массовых мероприятий.

При Чернецком в стране стали уделять внимание качеству подготовки военных музыкантов, открывать школы музыкантских воспитанников, капельмейстерские классы, в Московской консерватории появился специальный военно-дирижерский факультет (сейчас он вошел в состав Военного университета). К середине прошлого века в стране существовала развитая сеть военно-музыкальных учебных заведений.

Сейчас в России их только два, одно из них довузовское - Военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Высшее образование военные дирижеры получают в Военном институте (военных дирижеров) Военного университета.

От имперских гимнов к параду Победы

Однако музыканты в войсках появились гораздо раньше 1921 года. Одно из ранних упоминаний о военных музыкантах можно найти в "Повести временных лет" при описании событий, связанных с осадой Киева печенегами в 968 году; встречаются упоминания об использовании музыкальных инструментов для подачи команд войскам и в более поздних источниках. Изначально труба или барабан имели вполне утилитарное значение - дать сигнал войскам.

Однако с течением времени военная музыка не только не потеряла свои основные функции, но и значительно их расширила. Сегодня сложно себе представить воинский или государственный ритуал без музыкального сопровождения военного оркестра. И каждый россиянин, может, и не знает об этом, но хотя бы раз в жизни вставал под звуки труб Центрального военного оркестра. Потому что эталонную запись гимна России сделал именно этот военный коллектив.

По словам дирижера, Центральный военный оркестр записывал Государственный гимн два раза. Первый - в советское время, а второй - уже после его возвращения в современную историю. Гимн вернул президент РФ Владимир Путин по просьбе общественности в начале тысячелетия.

"Абсолютно правильно было сделано с музыкальной точки зрения, что этот гимн вернули. Музыка потрясающая, роскошная, - считает Дурыгин. - Музыканты из других стран нам признаются, что, когда звучит Государственный гимн России, он настолько потрясает, что действительно хочется встать".

Именно духовая версия гимна чаще всего звучит на официальных мероприятиях за рубежом, в частности, на церемониях награждения российских спортсменов на международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. "Если слышите Государственный гимн в исполнении духового оркестра - это наш оркестр", - признается Дурыгин.

Выступление Военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением Сергея Дурыгина, 21 ноября 2017 года Источник изображения: © Военно-оркестровая служба ВС РФ

Военная музыка звучала и в царской России, и в советской. Военные музыканты играли и в бою, и на балах.

В книге "Военно-оркестровая служба Вооруженных сил Российской Федерации. 100 лет", которая выходит в честь юбилея под общей редакцией Маякина, можно найти данные о военных музыкантах в императорской семье. Все представители династии Романовых получали музыкальное образование, при этом все российские императоры, правившие в XIX-XX веках, обучались игре на духовых музыкальных инструментах. В частности, император Александр II был увлечен игрой дворцового духового оркестра, состоящего преимущественно из офицеров, и не стеснялся играть в нем на тромбоне в качестве обыкновенного музыканта.

При Екатерине Великой были очень распространены балы, соответственно, создавались целые бальные оркестры, а командиры полков соревновались между собой, у кого оркестры больше и у кого какие редкие инструменты есть Тимофей Маякин, заслуженный артист России, генерал-майор

Военные оркестры имеют обширнейший, но довольно консервативный репертуар. Он складывался столетиями. В основном это военные марши и классические произведения. Один из самых старых маршей в репертуаре Центрального военного оркестра - марш Преображенского полка, который был написан более 200 лет назад, а его автор неизвестен. Гимн Дмитрия Бортнянского "Коль славен наш Господь в Сионе" 1794 года по сей день, согласно уставу, исполняется на траурных мероприятиях с отданием воинских почестей. По некоторым данным, в царской России его использовали как неофициальный гимн империи до появления "Боже, царя храни!" Алексея Львова. Кстати, это произведение также до сих пор звучит в исполнении военных оркестров. Фраза из него ежегодно звучит на Красной площади во время проведения фестиваля "Спасская башня" - традиционно большой сводный оркестр фестиваля покидает площадь под увертюру Чайковского "1812", где звучит реплика из произведения.

О возрасте некоторых произведений многие слушатели даже не догадываются. Для любого советского человека марш "Прощание славянки" Василия Агапкина неразрывно связан с Великой Отечественной войной, он и сейчас исполняется всеми военными оркестрами в дни памяти войны и на парадах Победы. Однако написан он был в 1912 году под впечатлением от военных действий на Балканах.

До сих пор считаем потери

Самые большие потери военные музыканты понесли в годы Великой Отечественной войны. Но они до сих пор до конца неизвестны. По словам Маякина, служба сейчас восстанавливает историю военных оркестров во время войны.

В июне 1941 года в армии было около 1,5 тыс. военных оркестров. По западному театру военных действий - около 600 коллективов общей численностью порядка 6 800 человек. "По 1941 году я могу сказать, что из 600 оркестров 75% полегло. То есть только около 1 600 человек музыкантов и порядка 150 капельмейстеров (руководитель оркестра - прим. ТАСС) остались в живых к октябрю 1941 года. В 1942-м - ориентировочно столько же, но уже наметилась тенденция к снижению", - приводит данные военный дирижер, преподаватель Военного института военных дирижеров Михаил Черток.

Выступление оркестра во время Парада Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года Источник изображения: © Военно-оркестровая служба ВС РФ

Сейчас он является главным летописцем истории Военно-оркестровой службы. Уже четыре года Черток собирает разрозненные данные в Центральном архиве Минобороны и считает потери войны.

По Великой Отечественной войне вопрос стоит очень остро, и работа огромная. Раньше никто этим не занимался, и сейчас я по поручению Тимофея Константиновича (Маякина — прим. ТАСС) собираю эти сведения. Это очень тяжело подсчитать. Оркестры переформировывались, фронты переформировывались, кто-то попадал в плен, кто-то был ранен и возвращался, кто-то вернуться уже не мог и оставался в тылу Михаил Черток, преподаватель Военного института военных дирижеров

Тыловые оркестры в военный период пополнялись только за счет раненых музыкантов. Когда они излечивались, то шли на комплектование другого оркестра и отправлялись на фронт. Также фронтовые оркестры пополняли призывники и освобожденные из концлагерей военнопленные. "На эту работу уйдет, я так думаю, примерно десять лет", - прогнозирует историк.

Центральный военный оркестр также оказался в самом пекле в первые дни войны. Музыканты ехали из одной воинской части в другую в сторону Бреста.

Нынешний начальник оркестра Дурыгин вспоминает свою беседу с ветераном оркестра Виктором Петровым, заставшим эти события. "Он рассказывал, что Чернецкий построил весь оркестр и озвучил боевой приказ: разделиться на группы по пять человек и довезти в сохранности до Москвы музыкальные инструменты", - вспоминает музыкант. Больше половины оркестра попало в окружение, артисты погибли или пропали без вести. Оставшиеся в живых добирались до Москвы в течение месяца.

"Петров вспоминал, что у них тогда старшина оркестра был очень жесткий, властный, строгий, здоровый мужик, с черными как смоль волосами, мог и подзатыльник дать, -рассказывает Дурыгин. - Так вот он практически жил на вокзале, ночевал там и встречал каждый поезд. И вот наш ветеран рассказывал, что, когда они вышли из поезда, их встречал седой старшина, плакал и всех обнимал". После этого оркестр был переформирован в Куйбышеве, и музыканты отправились на фронт.

Бригады оркестра дали свыше 500 концертов непосредственно на фронтах, около 300 концертов было дано в полном составе на различных концертных площадках. Всего за время войны состоялось около 1 500 выступлений коллектива.

Военные музыканты регулярно выезжали на передовую для вручения гвардейских знамен и государственных наград, проведения концертов. При этом они вооружались не только инструментами, а шли в бой плечом к плечу с солдатами и даже использовали музыку как тактический прием. Известны даже случаи использования военных оркестров в бою для дезорганизации противника ложными или отвлекающими действиями. Например, оркестр 409-й Кировоградской ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии в боях у города Сарваш (Венгрия) своей игрой на переднем крае левого фланга дивизии отвлекал внимание противника, в то время как правый фланг прорывал вражескую оборону.

Хамовнические казармы

Сегодня Военно-оркестровая служба и Центральный военный оркестр располагаются в старинном здании Хамовнических казарм, построенных до Отечественной войны 1812 года. До революции в них было два гренадерских и один гусарский полки.

Выступление оркестра во время Парада Победы на Красной площади, 24 июня 1945 года Источник изображения: © Военно-оркестровая служба ВС РФ

В этом здании на Комсомольском проспекте редко бывает тихо: до 15:00 репетирует духовой оркестр, а после - симфонический. На стенах - фотографии руководителей Военно-оркестровой службы, начальников оркестров и капельмейстеров. В кабинете руководителя оркестра всего два портрета - Семен Чернецкий и Василий Агапкин. В углу - инкрустированный позолотой рояль.

Инструмент заметил в одной из воинских частей предыдущий руководитель Военно-оркестровой службы генерал-лейтенант Валерий Халилов. "Он остался с дореволюционных времен, ходил по рукам и оказался в воинской части. Инструмент был в ужасном состоянии, весь черный, грязный, использовался, к великому сожалению, не по назначению. Мы даже не могли представить, какой он красивый, пока не очистили и не отреставрировали", - рассказывает Дурыгин.

По его словам, о том, что рояль - это музейная редкость, музыканты узнали от Святослава Бэлзы, который зашел в гости. Такие рояли XVIII века французской фирмы "Эрарт" можно увидеть только в Музее Глинки. "Мы решили поставить его в кабинете руководителя оркестра. Это наша музейная ценность, мы его бережем, и звучит он великолепно", - поясняет начальник оркестра.

В гости к оркестру заходил не только Бэлза. Военные работали со множеством известных музыкантов, в альбомах фотографии с Дмитрием Шостаковичем, Валентиной Толкуновой, Еленой Образцовой, Иосифом Кобзоном, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной и многими другими. Любит главный оркестр российской армии и французская певица Мирей Матье.

Оркестр Военно-политической ордена Ленина академии Красной армии с Дмитрием Шостаковичем, 20 декабря 1942 года Источник изображения: © Военно-оркестровая служба ВС РФ

"Духовая музыка очень котируется за рубежом, - говорит Дурыгин. - Хотя пандемия, конечно, вносит свои коррективы, и многие военные оркестры в мире сейчас не имеют возможности ездить по фестивалям". Но российских музыкантов это не останавливает. Они не только провели единственный военно-музыкальный фестиваль в мире в этом году - "Спасская башня", но и не отказались от программы "Военные оркестры в парках", которая проводится вместе с мэрией Москвы. Москвичи и гости столицы смогли посетить четыре концерта в парках во время пандемии.

Однако музыканты участвуют не только в фестивалях. Как говорят в армии, они выполняют задачи по предназначению в Сирии. Центральный военный оркестр за время проведения операции российских войск против международного терроризма неоднократно выезжал туда, один раз вместе с Иосифом Кобзоном. Сейчас к российской группировке в Сирии на постоянной основе прикомандирован военный оркестр.

В отличие от большинства военнослужащих, кроме полевой, повседневной и парадной формы, артисты имеют еще и концертную. "Эту форму называют почему-то гренадерская, но это большая ошибка. Это стилизованная форма тамбурмажоров Преображенского полка", - открывает секрет Черток. Форма шьется на каждого музыканта по его размерам и требует особого ухода, потому и хранится в костюмерной.

Музыканты активно следят не только за концертной формой, но и за физической. "Мы сдаем нормативы физической подготовки, как и все наши военнослужащие. Но у нас есть еще и гражданские служащие. Я им говорю: "Уважаемые друзья, как только у кого-то появляется животик или щечки становятся видны, когда я смотрю на затылок, то, дорогие друзья, - это повод расстаться". И они все физически держат себя в руках. Но начинаю с себя, конечно", - смеется начальник оркестра.

Он уверен, что задача военного музыканта не только на высоком профессиональном уровне исполнять музыку, но и быть красивым и подтянутым. Хотя хорошая физическая форма и здоровье нужны музыкантам не только для красоты. Военный оркестр играет в любую погоду. Сейчас приказом министра обороны РФ определено, что играть можно до минус 15 градусов. По словам Дурыгина, раньше духовые оркестры играли и при минус 30 градусах. Для того чтобы инструменты не замерзали, заливают спирт. "В инструменты, не в музыкантов, - шутит Дурыгин. - Но после минус 15 спирт, смешиваясь с влагой, тоже начинает замерзать, и звучание уже не такое хорошее".

Раньше у музыкантов на морозе и губы примерзали к инструментам, сейчас есть специальные пластиковые мундштуки. "Но, конечно, музыканты, особенно на Урале и за Уралом, когда есть какие-то серьезные мероприятия, в любом случае выходят и играют. Когда говорят: "Братцы, надо". Братцы выходят и играют", - заключает Дурыгин.

Празднование 100-летия

Празднование 100-летнего юбилея музыканты решили приурочить к 140-летию Семена Чернецкого и провести смотр-конкурс военных дирижеров. Подобный конкурс проводился в России всего один раз - в 1991-1992 годах. Военные дирижеры со всех военных округов и Северного флота борются за звание лучшего дирижера. Гала-концерт с участием победителей пройдет 24 октября в Центральном академическом театре Российской армии. В эти дни все свыше 220 коллективов со всей армии также дадут концерты для почитателей духовой музыки.

По словам Маякина, несмотря на насыщенный график, оркестры уже сейчас начинают подготовку к следующему году. "В 2022-м военные оркестры проведут серию концертов, посвященную 70-летию Валерия Халилова, а также дадут концерты в честь 90-летия генерал-майора Николая Михайлова, который возглавлял Военно-оркестровую службу с 1976 по 1993 год", - делится планами Маякин.

Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации выступает на церемонии открытия XII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади, 23 августа 2019 года Источник изображения: © Артем Геодакян/ТАСС

Кроме того, на следующий год запланировано участие военных оркестров в ежегодном фестивале "Амурские волны" в Хабаровске и международном фестивале духовых оркестров в Тамбове. "Благовещенск тоже заинтересовался, в этом году мы были на российско-китайской ярмарке культуры, и вот они заинтересовались. Хотят в 2022-м проводить у себя военно-музыкальный фестиваль. Если это случится, будет очень хорошо", - говорит главный военный дирижер.

Кроме этого, Военно-оркестровая служба уже сейчас начинает подготовку к XV Международному военно-музыкальному фестивалю "Спасская башня" и параду в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет традиционно на главной площади страны. И мы снова увидим и услышим главный оркестр российской армии.

Екатерина Елисеева