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ВКС России хорошо прошлись по позициям протурецких боевиков в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская авиация обрушила ракетные удары на весь южный Идлиб.

Попытка террористов нанести ущерб сирийской армии, развёрнутой в Идлибе, выраженная артиллерийскими обстрелами позиций САА, вынудила российских военных продемонстрировать боевикам применение силы. 

По данным ресурсов боевиков, российская боевая авиация обрушила ракетные удары на несколько позиций террористов. Это привело к серьёзным потерям в рядах последних, а также уничтожило их позиции.

«Ракетные удары по окрестностям населённых пунктов Маатрам, Ормальджуз, Эблин, Басамис на юге Идлиба, города Катян на северо-востоке Идлиба и города Кфарноран на западе Алеппо», - сообщают протурецкие ресурсы.

Судя по всему, ударом с воздуха был накрыт один из пунктов сбора террористов, однако, боевики пока что не хотят комментировать какие-либо потери. Это обусловлено в первую очередь и без того сильнейшей деморализованностью джихадистов, что даже привело к раздору среди боевиков из-за отсутствия какой-либо значимой поддержки со стороны Анкары.

Необходимо отметить, что несмотря на достаточно массированные удары сирийской армии и авиации ВКС России, наступление в Идлибе ещё не началось, хотя ожидалось, что это должно произойтии в начале месяца, говорит Авиа.про.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
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