Воспроизведена происходящая внутри сверхновой термоядерная реакция

Ученые Университета Суррея (Великобритания) воспроизвели реакции, происходящие во время вспышки сверхновой, в лабораторных условиях с использованием ускоренного пучка радиоактивных изотопов. Они впервые измерили сечение p-процесса — термоядерной реакции, которая происходит в момент взрыва массивной звезды. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

При p-процессе возникают атомы тяжелее железа — так называемые p-ядра, которые обогащены протонами. Их происхождение до сих пор до конца не изучено, однако считается, что процесс захвата протонов происходит во время коллапса ядра звезды, которая в несколько раз массивнее Солнца. р-ядра составляют около одного процента тяжелых элементов в Солнечной системе, однако их невозможно наблюдать напрямую в звездах или остатках сверхновых из-за редкости.

Результаты новых экспериментов указали на увеличение производства специфического р-ядра — стронция-84 — во время так называемого гамма-процесса. Гамма-процесс (не путать с гамма-процессом в математике) протекает при температурах в несколько миллиардов кельвинов, когда происходит фотораспад ядер (из-за высокоэнергетических фотонов), и производится небольшое количество р-ядер. Предполагаемое возникновение стронция-84 в результате звездных взрывов может объяснить изобилие этого элемента в некоторых метеоритах, например в Альенде.

Александр Еникеев