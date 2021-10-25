Два Ту-95МС выполнили полет над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей

Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Два ракетоносца Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С выполнили плановый полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Полет продолжался более 9 часов.

В военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны.