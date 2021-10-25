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Ростех

Новый цех «Технодинамики» выпустил первые образцы артиллерийских снарядов

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Технодинамика
Верхнетуринский машиностроительный завод холдинга «Технодинамика».
Источник изображения: Ростех

Верхнетуринский машиностроительный завод холдинга «Технодинамика» изготовил первые образцы тестовых деталей корпусов снарядов для полевой и танковой артиллерии. Выпуск пробных изделий ведется на площадке нового механического цеха, где проводятся пуско-наладочные работы. Стоимость производственной площадки составила 400 млн рублей.

Новый цех, предназначенный для выполнения гособоронзаказа, оснащен современным оборудованием с ЧПУ для высокопроизводительной и токарной обработки. Для основной производственной линии закуплены современные станки стоимостью более 100 млн рублей.

Высококачественное оборудование позволит минимизировать количество операций, выполняемых вручную, повысит уровень промышленной безопасности и производительность труда. Автоматизированная система управления будет контролировать и синхронизировать все производственные процессы нового комплекса завода. Для работы на новом оборудовании специалисты ВТМЗ прошли профессиональную переподготовку. После выхода цеха на проектную мощность объемы его производства смогут вырасти в 2,5 раза.

Строительство нового цеха началось в 2016 году в рамках инвестпроекта «Реконструкция механического цеха для выпуска спецпродукции», направленного на создание новых производственных мощностей. Общая площадь постройки составила 3200 кв. м.

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Технодинамика
Проекты
Гособоронзаказ
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