Взрыв в пороховом цехе завода под Рязанью привел к большим жертвам

В результате взрыва и пожара в пороховом цехе завода под Рязанью погибли 16 человек, ещё один получил ожоги 80% поверхности тела.

Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По предварительным данным на 11:30 мск, в результате инцидента погибли 16 человек. В настоящее время проводится медицинская эвакуация пострадавшего в инциденте в Рязанской области в областную больницу», - приводит его слова РИА Новости.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко для оказания помощи привлекли специалистов-комбустиологов НМИЦ хирургии им. Вишневского Минздрава России.

Всего в момент инцидента в цехе находились 17 человек.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вылетает в Рязанскую область с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.