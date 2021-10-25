Черноморская провокация России: государство-пират уверовало в свою безнаказанность (Обозреватель, Украина)

Рутинный перехват российскими самолетами бомбардировщиков (!) ВВС США в акватории Черного моря украинский «журналист» называет провокацией Москвы и попыткой помешать Вашингтону «добиться стабильности и безопасности в регионе». Читатели «Обозревателя» призывают напомнить Виталию Портникову, где расположены США, а где — Черное море.

На фоне визита министра обороны США Ллойда Остина на Украину российские истребители были направлены на перехват американских бомбардировщиков, которые совершали облет акватории Черного моря. К счастью, до каких-либо серьезных инцидентов не дошло. Однако сам факт такой вот встречи российских и американских военных самолетов был очевидным сигналом со стороны российского политического и военного руководства. Сигналом относительно того, что Москва не согласится с позицией США, которые настаивают на том, что Черное море должно перестать быть регионом дестабилизации соседних стран со стороны РФ. И что Соединенные Штаты будут активно противодействовать такой дестабилизации.

Министр обороны США, как известно, посещает не только Украину, но и Румынию, и Грузию. Румыния член НАТО и страна, которая имеет свои военно-морские силы в Черноморском бассейне. Украина и Грузия только хотят вступить в Североатлантический союз и поэтому являются уязвимыми с точки зрения российской агрессии. Это показали события последних десятилетий, когда и Грузия, и Украина стали мишенью для российского наступления и фактического признания Россией "независимости" части грузинской территории, аннексии украинского Крыма и начала необъявленной войны на Донбассе.

Вместе с тем, Россия предпринимает активные шаги по дестабилизации ситуации в акватории Черного и Азовского морей. Самым ярким примером такой дестабилизации стал захват украинских судов в Керченском проливе. Как раз сейчас суд в Гааге активно заседает, чтобы определить меру ответственности России за эти пиратские действия. И то, что происходит в эти дни в Черном море, становится еще одним доказательством, что Москва не только не делает никаких выводов из прошедших инцидентов, но стремится еще в большей степени нагнетать напряженность и готова даже к прямому столкновению с американскими военно-воздушными или британскими военно-морскими силами, как это было недавно.

Во время своего пребывания в украинской столице министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что никакая третья страна не будет определять вступление Украины в НАТО. Что это - исключительно дело самих стран-членов Североатлантического Альянса.

И эти слова руководителя американского оборонного ведомства стали очевидной реакцией на недавние заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предупредившего, что вступление Украины в НАТО станет "красной линией" для Москвы и Россия вынуждена будет предпринять эффективные меры по защите своей национальной безопасности.

Какие именно эти меры - господин Песков, разумеется, не уточнил. Но тут очевидно для каждого, что Россия угрожает Украине войной уже на этапе присоединения этой страны к Североатлантическому блоку.

Черное море может стать одним из объектов таких военных действий РФ. Тем более, после того, как состоялась аннексия Крыма и Москва получила полный контроль над всей территорией Крымского полуострова, после того, как в течение нескольких десятилетий в ее распоряжении была только база Черноморского флота в Севастополе.

Кроме того, не скованная уже никакими соглашениями с Украиной относительно количества военно-морских сил и военнослужащих, которые находятся на территории Крыма, Москва может активно заниматься милитаризацией этого полуострова, который превращается в самую настоящую военно-морскую базу России в целом. И складывается впечатление, что Москву Крым интересует именно как военно-морская база, а вовсе не как некий регион Российской Федерации или курортная зона, или место виноделия… Нет. Война, война и еще раз война - это то. Что по-настоящему интересует российское политическое руководство. Ну и, разумеется, выкачивание денег из аннексированной территории. Деньги Путину и его соратникам тоже нужны.

Таким образом, тот сигнал, который посылает Москва Вашингтону во время пребывания министра обороны США в Европе, во время его визита в Бухарест, Киев и Тбилиси - тоже не оставляет никаких сомнений для Пентагона: Россия не собирается просто наблюдать за тем, как США пытаются добиться стабильности и безопасности в Черноморском бассейне. Она будет делать все возможное, чтобы показать: любая стабильность на Черном море возможна только в случае полного контроля РФ за морскими путями в этом море и за самой ситуацией в бассейне.

И тут страны - члены НАТО - такие как Турция, Румыния или Болгария - не должны мешать России осуществлять такой контроль и шантажировать Украину и Грузию. По большому счету, это и есть российская политика в Черноморском бассейне, против которой и выступают США.

Понятно, что инцидент с попыткой перехвата американских самолетов не первый и не последний. Но он говорит о том, что о какой-либо стабильности в американско-российских отношениях говорить не приходится. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд может посещать российскую столицу, разговаривать с высокопоставленными российскими чиновниками, среди которых - и куратор украинского направления в Администрации президента России Дмитрий Козак, обсуждать возможности эффективных консультаций и контактов между Кремлем и Белым домом. Но потом, буквально на следующий день после того, как Нуланд уезжает - в Москве вспоминают, что все эти консультации и переговоры хороши, но Америка должна помнить, с какой позицией выступает Россия на постсоветском пространстве. Так сказать, в зоне своего традиционного влияния. И разумеется, Черное море - это традиционная зона влияния с точки зрения Кремля. Как и сама Украина. Как Грузия. И может, даже дальше посмотреть. А Румыния? А Болгария? И это тоже вопросы, которые стоит задать себе западным политикам, когда они думают о российских амбициях в Черноморском бассейне.

Так что, вероятно, не зря министр обороны США посещает еще и Бухарест.

Так вот эта позиция России формулируется в двух очень простых словах. Это позиция силы.

Да, это позиция силового превосходства. И эта позиция останется такой до того времени, пока никаких реальных альтернатив российским военно-морским силам в Черном море нет. Мы прекрасно понимаем, что ни Украина, ни Грузия, ни страны-члены НАТО не являются конкурентами России именно в Черноморском морском бассейне. Но если еще убрать НАТО и оставить российские ВМС наедине в военно-морскими силами Украины и Грузии - получим картину, на которую нельзя смотреть без боли.

Именно поэтому в России такое раздражение вызывают попытки Украины построить современный флот. Пусть не флот, который будет реальным конкурентом России в Черноморском бассейне, но по крайней мере - современную флотилию, которая способна оборонять украинские порты от возможной агрессии со стороны Москвы.

И именно поэтому Москва уже сейчас, когда еще нет никаких свидетельств о том, что строительство такого флота может привести к каким-либо реальным ощутимым результатам в ближайшие годы или даже десятилетия - ограничивает западные действия в Черноморском морском бассейне. Предупреждает британские корабли о том, что им нельзя находиться в международных территориальных водах, которые Москва объявила своими. По-пиратски захватывает украинских моряков и суда, которые находятся отнюдь не в зоне международной правовой ответственности РФ.

А теперь прямо на наших глазах совершает провокации с американскими военными самолетами. То есть делает все, как и должен делать морской пират, уверенный, что ему все позволено.

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Комментарии

Сергей Иванович

Боже мой, за 20 лет превратить Украину в страну, с которой не то чтобы дружить - общаться, смотреть всем противно……

Игорь Иванов

Почему за 20? Украина к этому систематически шла все 30 лет своей "независимости".

Глєб Оніщенко

Игорь Иванов, слушай вечный солдат, бери уже шинель и чеши подальше.

Александр Бабич

Сергей, московитам больше нравится, когда их территорию называют парашей, а их самих - кацапо-фашистами, это более информативно показывает на качество жизни и суть рабов на московских болотах.

Олег Житомирский

Самое смешное заключается в том, что, если завтра, допустим, Куба захочет войти в ОДКБ и предложит России разместить на своей территории военные базы РФ, российские корабли войдут в Карибское море, а российские самолеты начнут барражировать кубинское воздушное пространство, Портников начнет проклинать действия Кубы и России с таким же азартом, с каким он ныне прославляет действия Украины и США в Черноморском регионе. Убежден, что если спросить Портникова, почему Кеннеди можно было встать на дыбы, когда Хрущев разместил советские ракеты на Кубе, а Путину нельзя сделать то же самое для предотвращения появления американских ракет у себя под боком, на украинской земле, Портников яростно начнет доказывать, что это совсем другое дело, но… В чем, собственно, разница?

Андрей Бурый

Прямо на наших глазах совершает провокации с американскими военными самолетами. А географию Портников знает, или ему только глобус Украины показали?

Куксов Михаил

А в это время сегодня "доблестные" ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, пострадали 11-летняя девочка и девушка 18 лет, также повреждены четыре дома. Материалы направили в ОБСЕ и Гаагу, в суд по правам человека.

Николай Чернобровкин

Кто устраивает провокацию -это вопрос. Россия перехватила самолеты США у своей границы, то есть если стратегическая авиация РФ подойдет к границам США, и они поднимут свои истребители, эта будет провокация США, или это другое? Боже мой, до чего дошла журналистика.

Александр Волков

Откуда на Украине журналисты? Это писала дырявый.

Евгения Соловьева

Ваша коррумпированная власть живет и богатеет за счет вашей же гражданской войны! Им мир не нужен!

Нора Дан

А что, разве американские самолеты и корабли были замечены вблизи Новороссийска? Ведь речь идет о Крымских берегах. А Крым - не российская территория, а самым подлым образом захваченная украинская территория. Украина нуждается в помощи НАТО, поэтому присутствие натовских кораблей и самолетов вполне естественно, а вот бульканье российского болота не понятно. Чего они боятся? Их никто захватывать не собирается, они никому не нужны.

Игорь Иванов

Бульканье раздается с Козьего болота, которое сейчас называется Майдан Незалежности. Россия же просто производит обычное сопровождение пролетающих недалеко от границ России иностранных военных самолетов.

Андрей Рязанцев

В чем же подлость? В трусости вояк, которые сдали его без единного выстрела? Объясните этому придурку где Америка и где Черное море. И кто хозяин в этом регионе.

Николай Свавильный

"…Война, война и еще раз война - это то. Что по-настоящему интересует российское политическое руководство…" - так ведь эта та "скрепа", которая держит в узде население Ихтамнетии. Без нее недоимперия развалится.

Vadim Rybalka

Болезный, ты о чем? Сам придумал, сам и уверовал?

Ayatoliy Turcovskiy

Если бы облет делали украинские ВВС, то это понятно. А амерам тут нечего воздух портить.

Виталий Портников