Высокоточную ракету "358" обезвредили у базы США в Ираке

На севере Ирака силы безопасности изъяли у местных ополченцев зенитную ракету, известную под обозначением "358", и импровизированную пусковую установку для нее.

#IRGC has armed #PMU militias with one of its most dangerous weapons. The anti-aircraft loitering drone called Model 358. Iraqi security forces found one of them near the Harir air base in #Iraq's #Kurdistan. It can be used against #USArmy helicopters. pic.twitter.com/G5Uaqebycg — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) October 21, 2021

Это оружие, как предполагается, иранского производства, было обнаружено неподалеку от авиационной базы Аль-Харир, которую в своих целях используют военнослужащие США.

Подобные средства раньше применялись исключительно в Йемене сторонниками движения "Ансар Аллах" (хуситы). Только в этом году сообщалось о перехвате нескольких боевых беспилотников, принадлежащих Саудовской Аравии.

Так, в марте был сбит БПЛА СН-4В производства КНР, выполнявший ударные задачи над провинцией Мариб. Затем в мае над провинциями Саада и Эль-Джауф за короткое время были уничтожены уже два БПЛА Wing Loong II, также закупленные в КНР, а в июне, опять же над провинцией Мариб, поражен американский разведывательный Scan Eagle.

Военные эксперты высоко оценивают "358", которая, по сути, является барражирующим боеприпасом с достаточно длительной продолжительностью полета. Длина аппарата составляет около 2,74 метра. Старт с относительно простой пусковой установки осуществляется с помощью твердотопливного ускорителя. После его отделения в воздухе запускается работающий на авиационном керосине реактивный двигатель.

Цель захватывается при помощи имеющейся головки самонаведения. Жертвами таких летающих боеприпасов могут быть не только дроны различного предназначения, действующие на высоте до 12000 метров, но и боевые и транспортные вертолеты, а также самолеты.

Сообщалось, что при необходимости ракета "358" может использоваться для нанесения ущерба наземным объектам.

Алексей Моисеев