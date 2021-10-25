Китайский аппарат для изучения Марса "Тяньвэнь-1" восстановил связь с Землей

Неустойчивое соединение "Тяньвэнь-1" с командным пунктом было вызвано особым расположением Земли, Марса и Солнца

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китайский орбитальный аппарат для изучения Марса "Тяньвэнь-1" успешно восстановил связь с Землей после периода неустойчивого соединения, который длился с конца сентября. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Неустойчивое соединение "Тяньвэнь-1" с командным пунктом на Земле было вызвано особым расположением нашей планеты, Марса и Солнца. При движении Земли и Марса по своим орбитам Солнце на некоторое время оказывается между ними. Такое явление в астрономии называется соединением. В это время электромагнитное излучение Солнца прерывает связь с космическими аппаратами, изучающими другие небесные тела.

Орбитальный аппарат вскоре подключится к китайскому марсоходу "Чжужун" и возобновит работу по изучению планеты в начале ноября.

Китайская исследовательская миссия "Тяньвэнь-1" состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Запуск был произведен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. В феврале станция достигла орбиты Марса. В мае посадочный модуль совершил успешную посадку на Марсе. После этого "Чжужун" спустился с посадочной платформы и приступил к исследованию грунта, ионосферы и климата.