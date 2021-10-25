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Интерфакс-АВН

Военные ОДКБ начали активный этап учений у афганской границы

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Учения в Таджикистане
Учения в Таджикистане.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 22 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Более 4 тыс. военнослужащих стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали активный этап маневров в Таджикистане у афганской границы.

"Всего (участвуют) 4 тысячи человек и более 500 единиц техники, в том числе самолеты Л-39, Су-25, Су-24МР, Ил-76ТД, вертолеты Ми-8 и Ми-24", - сообщил пресс-центр учений в пятницу.

На двух полигонах в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном с 18 по 23 октября проходят сразу три учения ОДКБ: "Поиск-2021" - учение разведки, "Взаимодействие-2021" - сил оперативного реагирования, "Эшелон-2021" - подразделений материально-технического обеспечения.

"22 октября в Республике Таджикистан начался второй этап учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021", проводимых в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021". Три учения проводятся одновременно, в сложных условиях горно-пустынной местности и в единой оперативной обстановке", - сообщил пресс-центр учений.

В сообщении пресс-центра говорится, что участники маневров сил разведки "Поиск-2021", в частности, проведут специальную операцию по захвату и уничтожению важных объектов условного противника.

"Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ на втором этапе учения "Взаимодействие-2021" проведут совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта", - сообщили там. В частности, будет отработано нанесение авиационного удара по базовым районам условных боевиков, блокирование и "зачистка" населенного пункта, а также эвакуация мирных жителей.

"Взятие под контроль государственной границы - является одной из основных целей совместной операции", - добавили в пресс-центре.

Учения проходят на фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 22-24 октября будет находиться в Таджикистане и наблюдать за активной фазой маневров, сообщил накануне пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

19 октября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что в Таджикистан прилетел командующий войсками ЦВО Александр Лапин. Он сказал, что основу российского контингента на учениях составят подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

18 октября заместитель командующего войсками ЦВО Евгений Поплавский заявил, что на учениях в Таджикистане рядом с Афганистаном отрабатываются задачи, которые могут возникнуть у военных ОДКБ.

"Местность у нас выбрана, исходя из тех практических задач, той практической направленности, в которой и предстоит войскам выполнять возможные боевые задачи. Мы придерживаемся принципа: первое, тяжело в учении, легко в бою, а второе - наиболее реалистичная обстановка на учениях должна быть создана для того, чтобы подготовить подразделения к реальным действиям на реальной местности в реальных условиях", - сказал Поплавский на открытии маневров.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

ОДКБ проводит 18-23 октября маневры в Таджикистане с учетом возможных негативных сценариев развития обстановки в Афганистане, заявил 14 октября начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Конечно, при разработке замысла учения мы просто обязаны были учесть возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе. Мы надеемся, что, рассматривая самый худший вариант в ходе учения, мы не придем к нему в реальной жизни", - сказал он.

"Серьезная особенность этого учения в том, что оно проводится на полигоне в непосредственной близости от таджикско-афганской границы, причем в столь неспокойный период времени, когда весь мир обеспокоен ситуацией на границах Афганистана, и в частности на таджикско-афганской границе", - сказал 14 октября Сидоров.

12 октября пресс-служба ЦВО сообщила, что четыре штурмовых самолета Су-25 российской авиабазы "Кант" в Киргизии перебазированы в Таджикистан для участия в маневрах ОДКБ.

6 октября ЦВО сообщил, что в маневрах задействуют около 200 военнослужащих российских разведывательных подразделений.

6 октября ЦВО также сообщал, что в район учений - на полигоны "Харб-Майдон" и "Момирак" (Таджикистан, район границы с Афганистаном) прибыли подразделения российской военной базы в Таджикистане.

"Мотострелковые, артиллерийские, танковые и другие подразделения совершили марш из населенных пунктов Душанбе и Бохтар, преодолев более 400 километров", - говорилось в сообщении.

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сообщил "Интерфаксу" 27 августа Зайнетдинов.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" Россия провела в августе два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Российские военные летом и осенью сообщали об усилении базы новым вооружением и военной техникой.

В Киргизии расположена российская авиабаза "Кант". Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.

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