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ЦАМТО

ВВС Филиппин планируют закупить тяжелые транспортные вертолеты

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Источник изображения: Фото: Republic of Singapore Air Force

ЦАМТО, 22 октября. ВВС Филиппин рассматривают возможность приобретения тяжелых транспортных вертолетов в рамках усилий по увеличению своего вертолетного парка.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на представителя ВВС Филиппин подполковника Мейнарда Мариано, проект закупки тяжелых транспортных вертолетов существует и в настоящее время разрабатывается техническими рабочими группами. Он отказался сообщить о том, вертолеты каких производителей рассматриваются в качестве претендентов (ранее сообщалось, что одним из рассматриваемых вариантов является CH-47 "Чинук" компании Boeing).

На текущий момент основным вертолетным активом, обеспечивающим доставку грузов, являются многоцелевые вертолеты S-70i "Блэк Хок".

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года.

Первые шесть S-70i были доставлены на Филиппины в ноябре 2020 года, а последние пять были приняты на вооружение 13 октября 2021 года. Все они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла. Один из шести вертолетов S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

"Чинук" является основным претендентом на закупку. Вероятность приобретения российских вертолетов мала, поскольку филиппинские власти опасаются попасть под санкции в рамках принятого в США закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

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Страны
Россия
США
Филиппины
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
Военные учения
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