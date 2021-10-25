Одобрена закупка дополнительной партии 155-м САО K-9 "Тандер" для ВС Финляндии

Южнокорейская 155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder во время испытаний в Финляндии и Норвегии в 2016 году.

ЦАМТО, 2 октября. Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен объявил об одобрении правительством предложения военного ведомства по закупке для ВС страны 10 дополнительных 155-м самоходных орудий K-9 "Тандер" (финское обозначение "Мукари"/Moukari) южнокорейского производства.

Как сообщает финское издание Ilta Sanomat, стоимость приобретаемых орудий, боеприпасов и запасных частей (без НДС) составляет 30 млн. евро. Программа включена в проект бюджета Министерства обороны Финляндии.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в феврале 2017 года МО Финляндии подписало контракт на закупку 48 самоходных гаубиц K-9 из состава Вооруженных сил Республики Корея. Стоимость продажи составила 146 млн. евро (155 млн. долл.). Соглашение также включало поставку запчастей, обучение личного состава и обслуживание техники. Контракт содержал опционы на приобретения дополнительных САО K-9. Как было заявлено, заказанные K-9 пройдут ремонт и модернизацию перед поставкой. Установку необходимого оборудования, в соответствии с требованиями ВС Финляндии выполнит компания Millog Oy.

Решение о закупке было принято по результатам оценки стоимости и характеристик имеющихся на международном рынке новых и бывших в эксплуатации 155-мм артиллерийских систем. По итогам оценки было признано целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K-9 "Тандер" из состава ВС Республики Корея, которые соответствуют требованиям ВС Финляндии, могут быть поставлены в короткий срок, способны обеспечить качественную боевую подготовку в формируемых по призыву ВС Финляндии и позволят сэкономить финансовые средства.

Министерство обороны Финляндии сообщило о доставке в страну морским путем первых двух самоходных гаубиц K-9 "Тандер" 6 февраля 2018 года. Первая гаубица была продемонстрирована на сенатской площади в Хельсинки 9 февраля в ходе празднования 100-летия создания артиллерии независимой Финляндии.

Поставляемая техника передается финской компании Millog Oy, которая готовит ее к передаче ВС Финляндии, включая окраску и оснащение финским оборудованием.

Обучение офицерского состава ВС Финляндии применению СГ началось в 2017 году. Орудия поступают на вооружение Карельской егерской бригады, обучение призывников в которой начнется в 2022 году.

Поставка всех 48 гаубиц первой партии будет завершена к 2024 году. Начальная готовность первых орудий к боевому применению была достигнута в 2020 году, достижение полной готовности запланировано на 2025 год.