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Российская газета

Украинский танк "Оплот-М" прибыл в США с опозданием на 8 лет

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Источник изображения: Григорий Василенко/РИА Новости

США получили танк "Оплот-М", который Украина строила девять лет.

Украинский основной боевой танк Т-84 "Оплот-М" поставили в США. Об этом сообщает The National Interest.

Модернизированный украинский Т-84 "Оплот" является высокотехнологичной версией советского Т-80У, разработанного Харьковским конструкторским бюро. "Он предназначен для борьбы с наземными, а также низколетящими и низкоскоростными воздушными целями, обеспечивая при этом превосходную защиту и высокую мобильность наземных войск", - характеризует автор танк.

Танк вооружен 125-миллиметровой полностью стабилизированной гладкоствольной пушкой, а также оснащен автоматом заряжания. Танк имеет традиционную компоновку с передним расположением отделения управления, боевым отделением в центре и двигателем в задней части. Он оснащен встроенной динамической защитой "Дуплет", которая может уберечь машину от тандемных боеголовок. Кроме того, танк оснащен комплексом электонно-оптического противодействия, который снижает вероятность поражения противотанковыми ракетами.

Напомним, что контракт на поставку Т-84 "Оплот-М" был заключен в 2012 году. Согласно документу США должны были получить машину в 2013 году, но сроки срывались. Сам же танк год от года рос в цене. В итоге американским заказчикам он обошелся в 7 миллионов долларов. При том, что Таиланд, также закупивший "Оплоты", платил всего по 2 миллиона долларов за танк.

Ранее в США уже поставлялись украинские танки. В 2003 году Америка получила четыре основных боевых танка Т-80УД с установленной системой активной защиты (САЗ) "Дрозд". Эта машины впоследствии были замечены на американском военном полигоне Юма в штате Аризона рядом с другими советскими и российскими боевыми машинами.


Олег Корякин (Казань)

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Страны
Россия
США
Таиланд
Украина
Продукция
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
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