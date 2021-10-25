CNN (США): очередное испытание гиперзвукового оружия в США закончилось неудачей

Пентагон ускоренными темпами разрабатывает системы гиперзвукового оружия. По мнению экспертов, США существенно отстали в этой области от России и Китая. Новым подтверждением этому стали очередные неудачные испытания американской сверхзвуковой ракеты.

Испытание гиперзвукового оружия в США закончилось неудачей

США потерпели неудачу в гонке с Китаем и Россией по созданию гиперзвукового оружия, провалив очередные испытания, о чем в четверг заявил Пентагон. Вышел из строя комплект труб стартового ускорителя, который выводит снаряд на гиперзвуковую скорость, из-за чего продолжать испытания гиперзвукового планирующего блока стало невозможно, отмечается в заявлении.

Поскольку ракетный двигатель вышел из строя, Пентагон не смог провести испытания гиперзвукового планирующего блока, который является ключевым компонентом гиперзвукового оружия.

Официальные лица приступили к анализу испытаний, состоявшихся в четверг на тихоокеанском стартовом комплексе Кадьяк у берегов Аляски, чтобы понять причины отказа ускорителя.

"Эксперименты и испытания, как успешные, так и неудачные, это основа деятельности по разработке сложной и важной техники, развивающей чудовищную скорость, какой является гиперзвуковая техника, создаваемая министерством", - отметил в опубликованном заявлении официальный представитель Пентагона капитан третьего ранка Тим Горман (Tim Gorman).

Разработка гиперзвукового оружия стала одним из главных приоритетов для Пентагона, особенно в связи с тем, что такое же оружие создают Китай и Россия. Неудачные испытания стали очередным ударом для США, потому что проведенные в апреле пуски тоже закончились провалом. На этом фоне несколько дней назад появились сообщения об успешных китайских испытаниях гиперзвукового планирующего боевого блока.

Летящий со скоростью пять Махов и выше гиперзвуковой блок трудно обнаружить, и это серьезная проблема для систем противоракетной обороны. Траектория гиперзвуковой ракеты гораздо ниже, чем у взмывающей высоко в небо баллистической ракеты, которую легко можно засечь. Гиперзвуковые системы также могут маневрировать и уходить от систем ПРО.

Успешные китайские и российские испытания

В выходные дни The Financial Times сообщила, что Китай провел успешные испытания гиперзвукового планирующего блока, способного нести ядерный боезаряд. Сообщается, что планирующий летательный аппарат был запущен с орбитальной системы бомбометания. Китай эти сообщения опроверг, заявив в понедельник, заявив, что это был "обычный эксперимент с космическим аппаратом".

Представителей военного ведомства особенно беспокоят китайские разработки гиперзвукового оружия, потому что Пекин может получить возможность для нанесения удара через Южный полюс, уйдя от американской системы ПРО, которая преимущественно нацелена против ракет, летящих через Северный полюс.

Две недели тому назад Россия объявила о первых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон", запущенной с борта подводной лодки. Этим летом она сообщила о пусках такой же ракеты с борта надводного корабля.

Тем не менее, Пентагон настаивает, что в начале 2020-х годов все же создаст наступательное гиперзвуковое оружие. Эта задача становится еще более неотложной с учетом успехов русских и китайцев в области гиперзвуковых технологий.

"Это летное испытание является составной частью целой серии испытаний нового оружия в полете, поскольку мы продолжаем разрабатывать эти системы", - сказал Горман.

До этой неудачи военно-морские силы и сухопутные войска в начале недели провели целую серию успешных испытаний гиперзвуковых блоков по замеру нагрузок в полете. Это указывает на то, что Пентагон в приоритетном порядке и ускоренными темпами разрабатывает и испытывает данную систему вооружения. Три испытания были предназначены для сбора данных и проведения гиперзвуковых экспериментов вместе с партнерами Министерства обороны, участвующими в разработке современного оружия.

"Такие пуски позволяют часто и регулярно проводить испытания в полете, совершенствуя наступательные и оборонительные гиперзвуковые технологии", - отметили ВМС в своем заявлении об испытаниях.

Испытания, проводимые в летном испытательном центре НАСА Уоллопс в Виргинии, дают данные для разработки гиперзвуковых систем для видов вооруженных сил, в том числе, систем ВМС в рамках концепции быстрого глобального удара, а также гиперзвукового оружия большой дальности для сухопутных войск.

США уделяют основное внимание созданию обычного гиперзвукового оружия корабельного, наземного и воздушного базирования.

В апреле потерпела неудачу программа ВВС по созданию гиперзвуковых ракет, когда такую ракету не удалось запустить с В-52. Перспективная гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A не смогла пройти всю последовательность пуска и осталась на борту самолета.

Орен Либерманн (Oren Liebermann)