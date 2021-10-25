Рогозин прокомментировал сообщения о сгоревшем российском спутнике над США

По словам гендиректора Роскосмоса, сначала нужно выяснить, что сгорело, только после этого судить о работе госкорпорации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил выяснить, какой аппарат сгорел в небе над США, только после этого судить о работе госкорпорации.

"Вы сначала разберитесь, что там у кого упало, а потом судите о нашей работе. Все космические аппараты Роскосмоса работают нормально", - написал Рогозин в Facebook в ответ на комментарий пользователя, в котором тот сообщил, что споттеры рассказали о сходе с орбиты запущенного 9 сентября с Плесецка спутника.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на Американское метеорное общество сообщили, что российский спутник "Космос-2551", запущенный 9 сентября с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России, в среду сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над северо-востоком США и юго-востоком Канады.

Как следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, аппарат "Космос-2551" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере 20 октября.