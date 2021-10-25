Войти
Российская газета

Военный потенциал США оценили на тройку

638
0
0
Источник изображения: David B. Gleason/Wikipedia

Американский исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал анализ военного потенциала США. Оценка получилась наихудшей за все последние годы.

По мнению аналитиков института, мощь военного потенциала составляет лишь 2/3 от того, что должно быть в реальности. Проблемой является и довольно устаревшая техника, не отвечающая вызовам времени.

Наименьшую оценку получили военно-морские силы США. Эксперты подчеркивают, что технологический разрыв между американскими кораблями и флотом потенциальных противников все увеличивается. Количественный состав не соответствует нынешним вызовам, вспомогательные верфи перегружены различными ремонтными работами. Финансирование флота оставляет желать лучшего.

Армия также получила невысокую оценку. Многие программы ее модернизации до сих пор находятся на стадии разработки, и прежде чем современная техника поступит на вооружение, пройдет еще несколько лет.

Проблемы есть и у американских ВВС. Аналитики указывают как на недостаток современных самолетов, так и на нехватку опытных летчиков.

Отдельные рода американских войск получили хорошие оценки: к примеру, это ядерные силы и корпус морпехов. Но общая оценка аналитиков всего военного потенциала США - это "Marginal", что соответствует тройке по пятибалльной шкале.

Эксперты института поясняют, что США способны выстоять в одном крупном региональном конфликте. Но если число их вырастет хотя бы до двух, Пентагон с угрозой не справится. Растущая инфляция и госдолг ведут к тому, что из-за недостатка средств на оборону страна рискует потерять способность защищать свои национальные интересы, предупредили аналитики.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2019
В случае новых переговоров США и России о контроле над вооружениями имеет смысл привлечь Китай, считает Болтон
25.10.2018
24 октября - День подразделений спецназа Вооружённых сил России
21.07.2015
ВМС Индии начали процедуру выбора иностранного партнера для проектирования авианосца IAC-2
12.04.2013
США огласили военный бюджет на 2014 год
23.11.2011
У ракетных комплексов «Искандер» появились новые места дислокации
25.01.2011
Секретные российские торпеды проданы из Киргизии в Иран?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»