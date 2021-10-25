Войти
Российская газета

Как будет развиваться искусственный интеллект в военной авиации

764
0
0
Источник изображения: rg.ru

Военная авиация не останется в стороне от беспрецедентных темпов развития технологий. Как считают эксперты, в нынешнем веке вооруженная борьба будет в корне отличаться от способов и методов ведения войн прошлого. В пилотируемые и беспилотные летательные аппараты будут внедрять технологии искусственного интеллекта.

Об этом в журнале "Арсенал Отечества" пишет коллектив авторов из ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Институт им. Н. Е. Жуковского". Они отмечают, что искусственному интеллекту сложно конкурировать с человеком, но при решении задач обнаружения и распознавания объектов он превосходит возможности своих создателей. Внедрение технологий искусственного интеллекта способно привнести три главных преимущества: работа с большим объемом данных, высокая скорость обработки информации и автономность действий.

И может так получиться, что возникнет возможность исключить летчика из процесса, когда решение надо принимать в кратчайшие сроки, и у системы нет и долей секунд, чтобы советоваться с человеком. В бою выиграет тот, кто быстрее примет решение и отреагирует. И машинам здесь нет равных. Искусственный интеллект позволит точнее определять цели без участия человека, выдавать варианты и сценарии для последующих действий, гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в режиме реального времени.

Авторы статьи отмечают, что дальнейшее развитие боевых авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами будет претерпевать переход от одиночного применения к коллективным действиям с высоким уровнем взаимодействия, самостоятельности, автономизации принятия решений. Система управления такими группами должна обладать искусственным интеллектом, средствами проведения сложных вычислений. Чтобы достигнуть подобного результата, необходимо создать перспективные интеллектуальные авиационные системы и программное обеспечение для них, а также "обучить" их всему нужному.

Успехи в области применения искусственного интеллекта обеспечат лидерство в мире XXI века, уверены авторы статьи. В настоящий момент, по их мнению, уже созданы все технологические предпосылки для разработки интеллектуальных авиационных систем, способных вывести всю систему вооружений на новый уровень.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
AI
БПЛА
Похожие новости
04.06.2021
Польский генерал рассказал о смертоносном российском оружии
26.12.2019
Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны России
23.07.2018
Источник: ударный беспилотник "Охотник" станет прототипом истребителя 6-го поколения
22.05.2018
К следующему поколению. Индия начала разработку боевой робототехники
17.12.2015
Истребитель шестого поколения разорит США
01.12.2015
ОПК: технологии робототехники третьего поколения создаются в России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»