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ЦАМТО

Компания TAI поставила первый БЛА Aksungur командованию ВМС Турции

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Aksungur
Средневысотный БЛА большой продолжительности полета (MALE) Aksungur производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI).
Источник изображения: Savunma Isleri

ЦАМТО, 22 октября. Командование ВМС Турции 20 октября получило первый средневысотный БЛА большой продолжительности полета (MALE) Aksungur производства компании Turkish Aerospace Industries (TAI).

Об этом сообщил на своей странице в Twitter руководитель Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Как ранее передавал ЦАМТО, Aksungur был разработан с использованием наработок, полученных в рамках проекта БЛА Anka, которые состоят на вооружении ВМС Турции, и обладает существенно лучшими по сравнению с ними характеристиками.

БЛА Aksungur может применяться для сбора информации, наблюдения, разведки, морского патрулирования и нанесения ударов в любое время суток и сложных погодных условиях.

Летные испытания опытного образца Aksungur начались в марте 2019 года. В ходе проведенного 2 сентября 2020 года 59-го испытательного полета БЛА продемонстрировал возможность находиться в воздухе более 49 часов. Позднее была продемонстрирована возможность выполнения 28-часового полета с 12 малоразмерными боеприпасами MAM-L разработки турецкой Roketsan. В августе 2021 года налет БЛА Aksungur достиг 1000 часов.

Аппарат с высокорасположенным крылом выполнен по двухбалочной схеме, оснащен двумя дизельными двигателями PD170 мощностью по 170 л.с., приводящими в действие два тянущих трехлопастных винта. Максимальная взлетная масса аппарата – 3300 кг, размах крыла – 24 м, длина – 11,6 м, масса полезной нагрузки – 750 кг. Максимальная высота полета – 12 тыс. м, максимальная скорость – 180 км/ч.

Как предполагается, на трех расположенных под каждым крылом точках подвески смогут размещаться УАБ TEBER-81 (МК-81 с лазерным наведением), TEBER-82 (МК-82 с лазерным наведением), боеприпасы MAM-L и MAM-C, бомбы малого диаметра, управляемые ракеты CIRIT, противотанковые ракеты LUMTAS, другое управляемое вооружение.

По заявлению компании, аппарат может находиться в воздухе до 50 ч. Продолжительность патрулирования с полезной нагрузкой 750 кг на скорости 12 узлов составляет около 12 ч. Дальность применения в зоне прямой радиовидимости – до 250 км, но может быть увеличена при оснащении дополнительной системой спутниковой связи.

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Страны
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Компании
Roketsan
TAI
Проекты
2020-й год
БПЛА
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