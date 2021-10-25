Киргизия приобрела российские БЛА "Орлан-10Е" и турецкие "Байрактар TB2"

ЦАМТО, 22 октября. Киргизия приобрела беспилотные летательные аппараты в России и Турции, а также около 40 бронированных автомобилей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает турецкий канал TRT World, об этом 21 октября заявил председатель Государственного комитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

В частности, по словам главы ГКНБ, в России приобретены тактические беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е", в Турции – "Байрактар TB2". Турецкие БЛА должны прибыть в страну уже в ближайшее время. Другие подробности по обоим контрактам не сообщаются.

Относительно 40 приобретенных в ОАЭ бронемашин также информация отсутствует. Как известно, эмиратский ОПК предлагает на мировом рынке достаточно широкую линейку легкобронированной техники.