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ЦАМТО

Киргизия приобрела российские БЛА "Орлан-10Е" и турецкие "Байрактар TB2"

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Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10"
Беспилотный летательный аппарат "ОРЛАН-10".
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

ЦАМТО, 22 октября. Киргизия приобрела беспилотные летательные аппараты в России и Турции, а также около 40 бронированных автомобилей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает турецкий канал TRT World, об этом 21 октября заявил председатель Государственного комитета по национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

В частности, по словам главы ГКНБ, в России приобретены тактические беспилотные летательные аппараты "Орлан-10Е", в Турции – "Байрактар TB2". Турецкие БЛА должны прибыть в страну уже в ближайшее время. Другие подробности по обоим контрактам не сообщаются.

Относительно 40 приобретенных в ОАЭ бронемашин также информация отсутствует. Как известно, эмиратский ОПК предлагает на мировом рынке достаточно широкую линейку легкобронированной техники.

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Страны
Киргизия
ОАЭ
Россия
Турция
Проекты
БПЛА
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