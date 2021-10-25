Белорусские конструкторы разработали снайперскую винтовку SCR-1200, проведя глубокую модернизацию СВД

Различные варианты исполнения винтовок СВД в зависимости от года выпуска.

ЦАМТО, 22 октября. В рамках поручения главы государства в Беларуси на базе кластера "Устье" создана современная научно-техническая и производственная база, где разрабатывается, модернизируется, производится и тестируется широкий спектр стрелкового оружия.

Особое внимание при этом уделяется повышению тактико-технических характеристик точности и кучности стрельбы нарезного оружия.

Конструкторы одного из предприятий системы Госкомвоенпрома разработали модель снайперской винтовки SCR-1200 под патрон 7.62х54R в трех модификациях: SCR-1200M, SCR-1200P, SCR-1200W, которая является глубокой модернизацией снайперской винтовки Драгунова (СВД).

В ходе доработки винтовка получила новый обвес. Были убраны деревянные (в некоторых образцах пластмассовые) щеки. Сам ствол и ствольная коробка уложены в цевье из легкого металлического сплава с расположенной сверху и снизу по всей длине планкой Пикатинни. Все это обеспечило возможность крепить на снайперскую винтовку различные съемные оптические и механические прицельные приспособления, сошки и сошечные комплексы, другое навесное оборудование.

На SCR-1200 вместо деревянного установлен современный телескопический приклад со щекой и возможностью отдельной регулировки затыльника, щеки и длины приклада.

Кроме того, в SCR-1200 появилась возможность применять не только штатный дульный тормоз-компенсатор, но и супрессорное устройство беспламенной и малошумной стрельбы, который уменьшает подброс и увод ствола в сторону, что положительным образом сказывается на точности и кучности боя.

Конструкторам также удалось победить "болезнь" СВД за счет установки нового металлического обвеса, который фиксирует ствол оружия, увеличить его жесткость при стрельбе, что положительно сказалось на улучшении кучности стрельбы SCR-1200.

Если поперечник рассеивания из 10 патронов на дальности 100 метров на винтовке СВД составляет 8-10 см, то SCR-1200 на всех проведенных испытаниях показала среднюю кучность боя не более 5 см.

Изменения, внесенные в конструкцию оружия, позволяют гораздо быстрее изготовиться к бою и произвести прицельный выстрел. При этом центровка оружия и его скорострельность абсолютно не изменились. Небольшое изменение коснулось лишь веса. Винтовка стала немного тяжелее, чем СВД.

Максимальная прицельная дальность при стрельбе с открытого прицела составляет 1200 м, как и у штатной СВД, а эффективность поражения у SCR-1200 значительно выше. Так, если на винтовке Драгунова можно говорить о гарантированном поражении цели на дистанции до 400 м, то для модернизированного образца этот показатель увеличился до 600 м.

В настоящее время снайперская винтовка SCR-1200 успешно прошла серию испытаний в спецподразделениях белорусских силовых структур, демонстрировалась президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, в ходе его посещения научно-производственного кластера "Устье" летом 2021 года.

Впервые оружие было представлено широкой общественности в нынешнем году на юбилейной, 10-й Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2021" и вызвало большой интерес участников и гостей форума.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.