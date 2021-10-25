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ЦАМТО

Рейтинг регионов мира по фактическому объему импорта ПВН в 2013-2020 гг.

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Источник изображения: armstrade.org

ЦАМТО, 22 октября. В тройку крупнейших мировых лидеров по импорту ВиВТ в 2013-2020 гг. в региональном аспекте в рейтинге ЦАМТО входят Ближний Восток (ближневосточный регион второй раз подряд занял первое место в рейтинге по фактическому импорту ВиВТ), Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа.

Первое место по периоду 2013-2020 гг. по импорту ВиВТ занимает Ближний Восток – 209,616 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 12,795 млрд. долл., в 2014 году – 19,328 млрд. долл., в 2015 году – 29,871 млрд. долл., в 2016 году – 31,022 млрд. долл., в 2017 году – 30,673 млрд. долл., в 2018 году – 26,889 млрд. долл., в 2019 году – 32,853 млрд. долл. и в 2020 году – 26,185 млрд. долл.

Второе место по периоду 2013-2020 гг. по импорту ВиВТ занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 207,788 млрд. долл., в том числе в 2013 году – 22,268 млрд. долл., в 2014 году – 27,051 млрд. долл., в 2015 году – 21,458 млрд. долл., в 2016 году – 20,647 млрд. долл., в 2017 году – 26,652 млрд. долл., в 2018 году – 28,128 млрд. долл., в 2019 году – 29,087 млрд. долл. и в 2020 году – 32,497 млрд. долл.

Третье место по периоду 2013-2020 гг. по импорту ВиВТ занимает Западная Европа – 57,090 млрд. долл.

Последующие места в рейтинге крупнейших региональных мировых импортеров вооружений по периоду 2013-2020 гг. занимают Северная Африка – 29,624 млрд. долл., Южная Америка (с учетом Мексики) – 24,954 млрд. долл., Северная Америка – 22,790 млрд. долл., страны на постсоветском пространстве – 19,291 млрд. долл., Восточная Европа – 11,117 млрд. долл., страны Африки (южнее пустыни Сахара) – 8,364 млрд. долл., страны Центральной Америки и Карибского бассейна – 1,774 млрд. долл.

Более подробный материал будет размещен в готовящемся ЦАМТО к публикации отчете по мировой торговле оружием за период 2013-2020 гг. ("Ежегодник-2021").

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Проекты
2020-й год
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