Структура закупок ПВН крупнейшими странами-импортерами за период 2013-2020 гг.

ЦАМТО, 22 октября. В "Ежегоднике-2021" ЦАМТО приведены данные по 165 странам-импортерам по объемам импорта ВиВТ из конкретных стран-экспортеров за период 2013-2020 гг. Ниже кратко проанализированы данные по трем крупнейшим мировым импортерам вооружений (Саудовская Аравия, Индия и Австралия).

Структура импорта Саудовской Аравии по странам-экспортерам

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта Саудовской Аравии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 74,539 млрд. долл.

С этим показателем Саудовская Аравия по объему фактического импорта вооружений по периоду 2013-2020 гг. пятый раз подряд заняла 1 место, сместив на вторую позицию Индию.

За период 2013-2020 гг. Саудовская Аравия сформировала пакет заказов на импорт ПВН в объеме 92,406 млрд. долл. (здесь учтены только подписанные контракты; заявленные намерения по импорту не учитываются).

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Саудовскую Аравию в период 2013-2020 гг. занимают США – 41,610 млрд. долл. (55,82% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 58,593 млрд. долл. (63,83%). Следует отметить, что объем заявленных намерений по прямой закупке Саудовской Аравией американских вооружений больше, однако они здесь не учтены, поскольку контракты еще не подписаны.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Саудовскую Аравию в период 2013-2020 гг. занимает Великобритания – 9,293 млрд. долл. (12,47%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 1,3 млрд. долл. (1,41%).

Третье место в рейтинге занимает Франция – 8,335 млрд. долл. (11,18%). Портфель заказов – 6,504 млрд. долл. (7,04%).

Последующие места занимают Канада – 6,5 млрд. долл. (портфель заказов – также 6,5 млрд. долл.), Бельгия – 2,5 млрд. долл. (портфель заказов – 3,5 млрд. долл.), Китай – 1,220 млрд. долл. (портфель заказов – 10,220 млрд. долл.), Швейцария – 1,2 млрд. долл. (новых контрактов за рассматриваемый период не зафиксировано), Германия – 674,6 млн. долл. (портфель заказов – 1,180 млрд. долл.), Швеция – 667 млн. долл. (новых заказов за рассматриваемый период не зафиксировано) и Бразилия – 600 млн. долл. (портфель заказов – также 600 млн. долл.).

Поставки вооружений Саудовской Аравии в 2013-2020 гг. также реализовали (в порядке убывания объемов) Россия, Турция, Испания, Украина, Грузия, Сингапур, Финляндия, Словакия, ЮАР, Италия, Сербия, Болгария, Чехия и Словения.

В целом в 2013-2020 гг. Саудовская Аравия импортировала вооружение из 24 стран.

Структура импорта Индии по странам-экспортерам

За 8-летний период (2013-2020 гг.) объем идентифицированного военного импорта Индии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 53,390 млрд. долл.

О перспективах закупок вооружений Индии можно судить по тому факту, что за период 2013-2020 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета ряда проводящихся тендеров) составил 54,379 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2013-2020 гг. занимает Россия – 24,177 млрд. долл. Доля России на рынке вооружений Индии по фактическому объему поставок ПВН в 2013-2020 гг. составила 45,28%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 20,888 млрд. долл. (38,4%).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН в Индию в период 2013-2020 гг. занимают США – 14,107 млрд. долл. (26,42%). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов – 11,498 млрд. долл. (21,14%).

Третье место в рейтинге занимает Франция – 6,699 млрд. долл. (12,55%). Портфель заказов – 10,694 млрд. долл. (19,67%).

Последующие места занимают Израиль – 3,278 млрд. долл. (портфель заказов – 5,846 млрд. долл.), Великобритания – 1,858 млрд. долл. (портфель заказов – 972 млн. долл.), Германия – 801,6 млн. долл. (портфель заказов – 669 млн. долл.), Южная Корея – 630 млн. долл. (портфель заказов – 700 млн. долл.), Украина – 628 млн. долл. (портфель заказов – 431 млн. долл.), Швейцария – 523 млн. долл. (новых контрактов в рассматриваемый период не заключено) и Швеция – 226 млн. долл. (портфель заказов – 111 млн. долл.).

Поставки вооружений Индии также реализовали (в порядке убывания объемов) Бразилия, Словения, ОАЭ, Дания, ЮАР, Канада, Польша и Италия.

В целом в 2013-2020 гг. Индия импортировала вооружение из 18 стран.

Структура импорта Австралии по странам-экспортерам

Поставки вооружений Австралии в 2013-2020 гг. осуществили 14 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Австралии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 35,106 млрд. долл. С этим показателем Австралия заняла третье место в мире после Саудовской Аравии и Индии.

За тот же период Австралия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 39,951 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Австралии в период 2013-2020 гг. занимают США – 20,083 млрд. долл. (57,21% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 19,616 млрд. долл. (49,1% рынка). С этими показателями США занимают доминирующие позиции на рынке вооружений Австралии.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Австралии в период 2013-2020 гг. занимает Испания – 6,985 млрд. долл. (19,9% рынка). Сформированный в 2013-2020 гг. портфель заказов составляет 521 млн. долл. (1,3% рынка).

Третье место в рейтинге занимает Германия – 3,209 млрд. долл. (9,14%). Сформированный портфель заказов – 5,208 млрд. долл. (13,03%).

Места с 4 по 10 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Австралии по периоду 2013-2020 гг. занимают Италия (1,132 млрд. долл.), Великобритания (1,113 млрд. долл., при этом портфель заказов Великобритании составляет 10,175 млрд. долл.), Франция (1,099 млрд. долл.), Швейцария (863 млн. долл.), Нидерланды (300 млн. долл.), Швеция (192,2 млн. долл.) и Канада (50 млн. долл.).

Поставки вооружений Австралии также реализовали (в порядке убывания объемов) Австрия, Израиль, Норвегия и Китай.

Более подробный материал будет размещен в готовящемся ЦАМТО к публикации отчете по мировой торговле оружием за период 2013-2020 гг. ("Ежегодник-2021").