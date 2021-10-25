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Армия США всех сильней, уверяет Байден с оглядкой на Пекин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Джо Байден считает, что американским гражданам не стоит беспокоиться, что у России и Китая могут быть более мощные вооруженные силы, чем у США.

«Китай, Россия и весь остальной мир знают, что у нас самая мощная армия в мировой истории. Не беспокойтесь о том, что они будут более мощными», - заявил Байден, общаясь с избирателями на телеканале CNN. 

«Но вам действительно нужно беспокоиться о том, будут ли они заниматься деятельностью, которая поставит их в положение, в котором они могут совершить серьезную ошибку», - отметил президент США. 

Байден подчеркнул, что не хочет холодной войны с Китаем. 

«Я говорил и провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. Вот почему вы слышите, как люди говорят, что Байден хочет начать новую холодную войну с Китаем. Я не хочу холодной войны с Китаем. Я хочу, чтобы Китай понял, что мы не собираемся отступать и менять какие-либо наши взгляды», - заявил американский лидер. 

При этом он подтвердил, что, если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту. 

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
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