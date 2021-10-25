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РИА Новости

Глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр: НАТО может применить оружие против России

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Источник изображения: © AP Photo / dpa/Kay Nietfeld

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. НАТО должна продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море", — подчеркнула она.

Политик утверждает, что Москва якобы систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.

Глава Минобороны Германии также обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. Отмечается, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.

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