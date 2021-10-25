Генерал ВСУ пригрозил России британскими ракетами

Ракеты Brimstone класса «земля–земля», которые Великобритания планирует поставить Украине, позволят «уничтожать» российские военные корабли. Об этом заявил генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в беседе с порталом «Обозреватель», опубликованной 21 октября.

Газета The Times накануне сообщила, что Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева в части использования Россией газового кризиса для захвата территории республики. Уточнялось, что минобороны обсуждает продажу ракет Brimstone, способных поражать группы целей одновременно: их планируют размещать на судах, находящихся на вооружении украинских ВМС. Минобороны Великобритании в свою очередь пояснило, что речь идет о сделке, которая была обнародована еще в июне этого года.

Романенко уточнил, что украинские патрульные катера с установленными на них британскими ракетами «смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям». По его словам, Brimstone также можно использовать и по наземным целям.

Генерал отметил, что благодаря наличию такого вооружения у Украины появится возможность «более мощного ответа на провокации России».

Вместе с тем Романенко обратил внимание на то, что Киеву следует искать «асимметричные способы ведения войны», тогда как вооружение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

Ранее, 21 октября, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что поставки вооружений на Украину со стороны Запада не будут способствовать урегулированию, однако могут сподвигнуть Киев к проведению новых провокаций в Донбассе. По его словам, урегулирование в Донбассе должно осуществляться «не через военные пути поддержки Украины, а через оказание на нее вразумляющего давления».

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в свою очередь заметил, что возможные поставки вооружения на Украину можно назвать провокацией. Он объяснил это тем, что украинский кризис нужно решать дипломатическими путями, среди которых выполнение Киевом Минских соглашений.

11 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что США поставили стране новую партию летального вооружения. По его словам, Вашингтон предоставил Киеву вооружения в связи с риском эскалации конфликта с Россией.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву. РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.