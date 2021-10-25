Войти
ИноСМИ

«Мы готовы применить оружие»: в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом (Главред, Украина)

724
0
-1
Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе
Встреча министров обороны НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

НАТО должны решительно реагировать на агрессивные действия России, которая осуществляет маневры, направленные на «дестабилизацию ситуации в Европе». Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Никто не должен идти в атаку на страны НАТО в Балтии или Черном море, сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

НАТО должны решительно реагировать на агрессивные действия, которые исходят от России, осуществляющей маневры, направленные на дестабилизацию ситуации в Европе. Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В комментарии радио Deutschlandfunk она рассказала о том, что НАТО следовало бы придерживаться более жесткой позиции в отношении РФ. В Москве должны понять, что Альянс в конечном итоге будет готов к применению оружия.

"Необходимо четко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие", - отметила глава немецкого Минобороны.

Также она добавила, что никто не должен даже допустить мысли о возможной атаке стран Североатлантического альянса в Балтии или в Черном море.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что именно Россия систематически нарушает воздушное пространство стран НАТО и запускает кибернетические атаки на государственные ресурсы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. При этом, по ее мнению, миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС также одобрен Москвой.

Новости России и НАТО

Согласно данным британского телеканала Sky News, в Североатлантическом альянсе приняли решение вдвое сократить миссию России при НАТО. В частности, в коллективном блоке безопасности выслали 8 дипломатов, которых подозревают в осуществлении враждебной деятельности.

В МИД России в ответ заявили, что подобные действия со стороны Альянса не отвечают риторике НАТО, в котором ранее говорили о важности возобновить переговоры с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО. По его словам, после таких действий, дескать, больше никто не верит в искренность этих заявлений.


Андрей Ганжа

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
14.12.2020
Очередные меры в отношении России: НАТО готовит новую стратегию, ЕС — более жесткие санкции (TVP Info, Польша)
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
07.05.2019
Jyllands-Posten (Дания): паника и истерика не приводят к верным решениям. Отношения с Россией не исключение
16.01.2017
Польша объявляет пересмотр европейских границ
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»