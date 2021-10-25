«Мы готовы применить оружие»: в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом (Главред, Украина)

НАТО должны решительно реагировать на агрессивные действия России, которая осуществляет маневры, направленные на «дестабилизацию ситуации в Европе». Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Никто не должен идти в атаку на страны НАТО в Балтии или Черном море, сказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

НАТО должны решительно реагировать на агрессивные действия, которые исходят от России, осуществляющей маневры, направленные на дестабилизацию ситуации в Европе. Никто не должен атаковать страны Североатлантического альянса в Балтии или Черном море. В Кремле должны понять, что блок безопасности Запада в итоге будет готов применить оружие. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В комментарии радио Deutschlandfunk она рассказала о том, что НАТО следовало бы придерживаться более жесткой позиции в отношении РФ. В Москве должны понять, что Альянс в конечном итоге будет готов к применению оружия.

"Необходимо четко дать понять руководству в Москве, что мы готовы в конечном итоге применить оружие", - отметила глава немецкого Минобороны.

Также она добавила, что никто не должен даже допустить мысли о возможной атаке стран Североатлантического альянса в Балтии или в Черном море.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что именно Россия систематически нарушает воздушное пространство стран НАТО и запускает кибернетические атаки на государственные ресурсы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. При этом, по ее мнению, миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС также одобрен Москвой.

Новости России и НАТО

Согласно данным британского телеканала Sky News, в Североатлантическом альянсе приняли решение вдвое сократить миссию России при НАТО. В частности, в коллективном блоке безопасности выслали 8 дипломатов, которых подозревают в осуществлении враждебной деятельности.

В МИД России в ответ заявили, что подобные действия со стороны Альянса не отвечают риторике НАТО, в котором ранее говорили о важности возобновить переговоры с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО. По его словам, после таких действий, дескать, больше никто не верит в искренность этих заявлений.

Андрей Ганжа