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ТАСС

Корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Наука" на МКС

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Стыковка «Союз МС-17»
Стыковка «Союз МС-17».
Источник изображения: Роскосмос

Он стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к модулю

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-17", который в ночь на четверг отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск", причалил к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Таким образом, "Прогресс МС-17" стал первым грузовым кораблем, который пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". До этого к нему причаливал только пилотируемый корабль "Союз МС-18".

После прошедшей накануне расстыковки корабль выполнил отход от станции и зависание в ожидании расчетных баллистических условий. Автономный полет "Прогресса" продлился более суток.

Маневр перестыковки был необходим для подготовки модуля "Наука" к приему нового узлового модуля "Причал". Грузовой корабль "Прогресс МС-17" должен окончательно покинуть МКС и сойти с орбиты непосредственно перед запуском транспортного корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем в ноябре.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.

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Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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