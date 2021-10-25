Разведчики четырех стран провели штурм населенного пункта на учениях ОДКБ в Таджикистане

С помощью бронеавтомобилей "Тигр" разведчики шквальным огнем уничтожили условных боевиков, отметили в ЦВО

ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН /Таджикистан/, 22 октября. /ТАСС/. Разведчики России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана на российских бронеавтомобилях "Тигр" отработали штурм села, захваченного условными террористами, на специальных учениях разведывательных подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2021" в Таджикистане.

"Разведывательные подразделения вооруженных сил России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана провели специальную операцию по освобождению горного селения, которое по сценарию учения было захвачено отрядом бандформирования. Военнослужащие блокировали населенный пункт, взяв под контроль возможные пути отхода условных боевиков. Используя бронеавтомобили специального назначения "Тигр" Центрального военного округа, разведчики максимально близко подошли к населенному пункту и шквальным огнем уничтожили условных боевиков", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана отрабатывают подготовку и проведение совместной операции по уничтожению вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ отрядов террористического формирования. Всего в учениях, которые продлятся до 23 октября, задействованы 4 тыс. человек и более 500 единиц техники.