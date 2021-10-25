Войти
ТАСС

Проблемы при испытаниях южнокорейской ракеты вызвал сбой в работе третьей ступени

570
0
0
Ракета-носитель "Нури"
Ракета-носитель "Нури".
Источник изображения: © Yonhap via REUTERS

Запуск ракеты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября в 10:00 мск

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) не смогла вывести на орбиту макет полезной нагрузки из-за сбоя в работе третьей ступени. Об этом сообщила министр науки и информационно-коммуникационных технологий Им Хе Сук, передает в пятницу телеканал KBS.

Запуск ракеты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября в 17:00 по корейскому времени (10:00 мск) с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Основная часть полета прошла по плану, в частности разделились первая и вторая ступени, был удален обтекатель, запустился двигатель третьей ступени, а на высоте 700 км макет спутника отделился от головной части ракеты. Однако полезная нагрузка не была введена на заданную орбиту.

"Скорость макета спутника после отделения от головной части ракеты оказалась недостаточной для вывода на околоземную орбиту", - отметила Им Хе Сук.

Министр пояснила, что семитонный жидкотопливный двигатель третьей ступени должен был работать на протяжении 521 секунды, однако фактически проработал лишь 475 секунд. Это не позволило макету полезной нагрузки набрать необходимую скорость в 7,5 км/с. Причины неполадки будет исследовать специальная экспертная группа.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Похожие новости
14.01.2014
Программа разработки истребителя KFX/IFX будет реализована
06.01.2014
ВВС Индонезии получили очередную пару УТС T-50i «Голден игл»
25.12.2013
Белые пятна нашей «Белой книги»
17.12.2013
Оборона из первых рук
09.12.2013
Филиппины объявили тендер на поставку гаубиц
28.11.2013
Польша пересмотрела тендер на поставку учебных самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»