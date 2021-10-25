Проблемы при испытаниях южнокорейской ракеты вызвал сбой в работе третьей ступени

Запуск ракеты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября в 10:00 мск

СЕУЛ, 22 октября. /ТАСС/. Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" (KSLV-II) не смогла вывести на орбиту макет полезной нагрузки из-за сбоя в работе третьей ступени. Об этом сообщила министр науки и информационно-коммуникационных технологий Им Хе Сук, передает в пятницу телеканал KBS.

Запуск ракеты с макетом полезной нагрузки массой 1,5 тонны состоялся 21 октября в 17:00 по корейскому времени (10:00 мск) с космодрома Наро в уезде Кохын-гун провинции Чолла-Намдо. Основная часть полета прошла по плану, в частности разделились первая и вторая ступени, был удален обтекатель, запустился двигатель третьей ступени, а на высоте 700 км макет спутника отделился от головной части ракеты. Однако полезная нагрузка не была введена на заданную орбиту.

"Скорость макета спутника после отделения от головной части ракеты оказалась недостаточной для вывода на околоземную орбиту", - отметила Им Хе Сук.

Министр пояснила, что семитонный жидкотопливный двигатель третьей ступени должен был работать на протяжении 521 секунды, однако фактически проработал лишь 475 секунд. Это не позволило макету полезной нагрузки набрать необходимую скорость в 7,5 км/с. Причины неполадки будет исследовать специальная экспертная группа.

Южнокорейские ученые разрабатывали ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены 2 трлн вон ($1,79 млрд). В мае 2022 года с помощью "Нури" планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.