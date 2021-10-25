Китай призвал все стороны на Корейском полуострове к сдержанности

Китай призвал все стороны на Корейском полуострове быть сдержанными в своих действиях. Такое заявление сделал постоянный представитель Китайской Народной Республики (КНР) при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь в четверг, 21 октября.

Причиной высказывания стали недавние пуски ракет Северной Кореей (КНДР).

«Мы внимательно следим за развитием ситуации. <...> Призываем все причастные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность», — сказал он на брифинге в ООН, прямая трансляция ведется на сайте организации.

Глава дипмиссии КНР отметил, что ситуация на полуострове очень сложная, и для ее регулировки потребуется приложить дипломатические усилия.

19 октября Северная Корея подтвердила запуск с подводной лодки БРПЛ в сторону Японского моря. Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Этот испытательный пуск ракеты стал восьмым в этом году. Баллистическая ракета малого радиуса действия преодолела 430–450 км, достигнув максимальной высоты 60 км.

Запуск северокорейских снарядов 19 октября состоялся после того, как в сентябре КНДР испытала несколько новых систем вооружения. 15 сентября Пхеньян запустил в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

В Токио заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР. При этом американские военные сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников из-за ракетных запусков.

Американские военные выступили с осуждением запусков ракет. В Вашингтоне также подчеркнули, что приверженность страны защите Республики Корея и Японии «остается непоколебимой». Позднее высокопоставленные представители Вашингтона и Токио провели консультации.

13 октября представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что страна не станет злоупотреблять ядерным арсеналом, если не будет попыток недружественных государств использовать ядерное оружие против республики. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.