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Вестник Мордовии

Легендарный танк-ветеран ПТ-76 можно превратить в машину огневой поддержки

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Источник изображения: Фото: "Муромтепловоз"

Легкие плавающие танки ПТ-76 были разработаны в конце 40-х годов и до сих пор состоят на вооружении более полутора десятков армий мира.

Им еще вполне можно дать вторую жизнь, например, превратить в машины огневой поддержки. Для этого необходимо демонтировать башню с 76-мм орудием и 7,62-мм пулеметом и установить вместо нее новое боевое отделение со стабилизированным в двух плоскостях вооружением - 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и автоматическим гранатометом АГ-17.

Все это и новый прицел даст возможность ведения борьбы с живой силой и легкобронированными объектами противника, а также низколетящими воздушными целями. Гранатомет АГ-17 способен уничтожать цели, находящиеся за укрытиями. Есть возможность установки противотанковых управляемых ракет.

Двигатель мощностью 300 л.с. увеличит максимальную скорость движения по шоссе. Также возрастет запас хода по топливу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
ПКТМ
Компании
Муромтепловоз
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