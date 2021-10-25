Легендарный танк-ветеран ПТ-76 можно превратить в машину огневой поддержки

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Легкие плавающие танки ПТ-76 были разработаны в конце 40-х годов и до сих пор состоят на вооружении более полутора десятков армий мира.

Им еще вполне можно дать вторую жизнь, например, превратить в машины огневой поддержки. Для этого необходимо демонтировать башню с 76-мм орудием и 7,62-мм пулеметом и установить вместо нее новое боевое отделение со стабилизированным в двух плоскостях вооружением - 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и автоматическим гранатометом АГ-17.

Все это и новый прицел даст возможность ведения борьбы с живой силой и легкобронированными объектами противника, а также низколетящими воздушными целями. Гранатомет АГ-17 способен уничтожать цели, находящиеся за укрытиями. Есть возможность установки противотанковых управляемых ракет.

Двигатель мощностью 300 л.с. увеличит максимальную скорость движения по шоссе. Также возрастет запас хода по топливу.