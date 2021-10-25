Российские и египетские военные совершили на учениях совместное десантирование

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские и египетские десантники в рамках совместных учений "Защитники дружбы-2021" в Египте совершили первое совместное десантирование, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

С 17 по 29 октября в Египте проходят российско-египетские тактические учения "Защитники дружбы-2021" с десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.

"В рамках проведения совместных тактических учений "Защитники дружбы-2021" десантники из двух стран отработали высадку тактического воздушного десанта из самолетов "Каса С-295" военно-транспортной авиации ВВС Арабской Республики Египет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что десантирование было совершено с высоты свыше 3500 метров, десантникам удалось уничтожить условный узел связи незаконных вооруженных формирований. Добавляется, что российские и египетские военные уничтожили с воздуха условные посты охраны объекта и произвели его минирование и уничтожение.

"В завершении отработки совместных действий прошла тренировка по ведению ближнего боя сводным подразделением в городских условиях, в ходе которого российские и египетские десантники блокировали и очистили от НВФ условный населенный пункт", - добавляет департамент.

Отмечается, что в учениях задействовано сводное подразделение численностью более 500 военных, а также самолеты Ил-76 ВКС России и С-130 "Геркулес", "Каса С-295" и тяжелые военно-транспортные вертолеты "Чинук" ВВС Египта.