Марсоход "Чжужун" и зонд "Тяньвэнь-1" возобновили работу на Марсе

Пекин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Китайский марсоход "Чжужун" и зонд "Тяньвэнь-1" возобновили свою работу на Марсе спустя полмесяца нахождения в "спящем режиме", говорится в сообщении Лунной программы Китая.

"Несколько дней назад феномен солнечного перехода закончился. Работа измерительных приборов и связь между зондом и Землёй восстановлены. Судя по данным телеметрии, "Тяньвэнь-1" без проблем пережил солнечный переход и пребывал в нормальном состоянии", - говорится в сообщении программы.

"Зонд вернётся на орбиту для продолжения миссии дистанционного зондирования в начале ноября и проведёт глобальное дистанционное исследование Марса, чтобы добыть научные данные о строении Марса и его геологической структуре, композиции поверхности планеты и марсианских пород, атмосферной ионосферы и марсианской космической среды, в то же время принимая в расчёт миссию марсохода по налаживанию сети ретрансляторов", - отмечается в сообщении.

В начале октября "Чжужун" и "Тяньвэнь-1" приостановили свою работу на Красной планете из-за солнечной интерференции, явления, при котором два космических тела (Марс и Земля) движутся по обе стороны от Солнца и образуют с ним прямую линию. Из-за усиленного электромагнитного излучения Солнца связь между техникой на Марсе, и над Марсом и Землёй нарушается.

Тогда, по данным Китайского национального космического управления, марсоход и зонд завершили необходимую перенастройку, прекратили проводить научные исследования и перешли в "спящий режим", при котором проводили мониторинг среды.

Отмечается, что специалисты продолжили вести наблюдения и впервые получили данные о помехах, возникающих из-за солнечной интерференции. Представители разных стран провели совместный анализ влияния электромагнитных волн при отправке сигналов, передаваемых через два транспондера на Землю сквозь солнечный ветер.

Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.