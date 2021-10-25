Норвегия заказала авиационные крылатые ракеты JSM

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Норвегия заказала серийные ракеты JSM

21 октября закупочное агентство МО Норвегии FMA (Forsvarsmateriell) подписало контракт с компанией Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) на 3,95 млрд. норвежских крон (480 млн. долларов США) по закупке крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile) для вооружения ими истребителей-бомбардировщиков F-35A Lightning II.

Первое бросковое испытание JSM c F-35A ВВС США в феврале 2021 года © FMA

Ранее 29 июня 2018-го агентство FMA заключило с KDA первый контракт стоимостью 700 млн. крон (84 млн. долл.) на производство партии JSM, скорее всего, предсерийных для проведения испытаний.

Новый договор представляет собой рамочное соглашение, предусматривающее развертывание полномасштабного серийного производства на норвежских предприятиях Kongsberg и поставку их, начиная с 2023 года. С учетом того, что в Норвегии очень любят семилетние контракты, скорее всего поставки рассчитаны на 2023-2028 гг.

Объем заказанной партии ракет не называют, но его можно оценить в более 300 единиц по оценочной стоимости предсерийных образцов JSM около 2 млн. долларов и с учетом постепенного удешевления при серийном производстве.

Разработку КР JSM в Kongsberg начали 20 лет назад, как адаптированную для F-35 версию КР NSM (Naval Strike Missile) класса "корабль-поверхность". Что характерно, до первого полета F-35 тогда оставалось четыре года. В настоящее время проектом занимается норвежско-американский консорциум Raytheon-Kongsberg, а JSM является единственным типом оружия большой дальности класса "воздух-поверхность", размещение которого возможно во внутреннем отсеке вооружения F-35A/C при стартовой массе 416 кг, длине 4,0 м, ширине со сложенными/раскрытыми крыльями 0,48/1,35 м.

При этом ракета выполнена с применением технологий малой заметности, а интеллектуальная многоканальная система оптикоэлектронного наведения с запоминанием образа цели позволяет с высокой точностью поражать наземные и морские цели на дальностях до 200 км по маловысотному профилю полета и до 550 км по комбинированному. Бронебойно-фугасная боевая часть массой 226 кг состоит из 120-кг титанового корпуса со 100-кг зарядом взрывчатого вещества и программируемым взрывателем. Можно перенацеливать ракету в полете с борта носителя по закрытому каналу радиолинии Link 16.

Нужно заметить, что пока для применения JSM сертифицированы только F-16C/D, с которых проводились ее летные испытания в США в 2015-2018 гг.

Слева - первое бросковое испытание JSM c F-35A ВВС США в феврале 2021 года, справа - испытательная ракета JSM в его отсеке вооружения © FMA

Интеграция ракеты с F-35А началась в июле 2018-го, первый сброс ракеты без включения двигателя произведен в феврале 2021-го, а завершение программы сертификации ожидается в 2023 году одновременно с началом поставок первых серийных образцов JSM и после установки на F-35 следующей версии ПО Block 4.

Завершение доработки JSM до требований норвежских вооруженных сил Kongsberg выполнит в сотрудничестве и НИИ министерства обороны FFI (Forsvarets forskningsinstitutt).

Первым экспортным заказчиком JSM стала Японии, в ноябре 2019-го и в декабре 2020-го заключила с Kongsberg контракты на 49,5 и 74,5 млн. долл. соответственно.

В настоящее время единственным потенциальным конкурентом JSM в арсенале вооружений этого класса для F-35 Block 4 остается УАБ/УР AGM-154C-1 JSOW от все той же Raytheon.