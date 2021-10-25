От слова «мобильность»

Пекин рассматривает развитие системы перевозок личного состава и грузов как одно из направлений модернизации национальной обороны. Фото с сайта www.81.cn.

Реформирование тыла и военных перевозок китайской армии

В КНР приступили к очередному этапу реформирования системы тылового обеспечения основного компонента китайских вооруженных сил – Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Конечной целью этих мероприятий является повышение возможностей органов тыла по бесперебойному снабжению войск для обеспечения эффективного ведения операций с превосходящим противником в условиях информатизации.

Новый крепкий тыл

В ежегодном отчете Минобороны США Конгрессу за 2020 год «Военные события и события в области безопасности с участием КНР» сообщается, что Главное управление тыла (ГУТ) НОАК было преобразовано в Главное управление тылового обеспечения (ГУТО) Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Оно выполняет задачи общего стратегического планирования, координации, руководства и контроля всего спектра мероприятий по снабжению китайских ВС. С учетом проводимой в 2020–2021 годах в Поднебесной масштабной антикоррупционной кампании аудиторские функции переданы специальному контрольно-ревизионному управлению.

По данным британского специализированного издания Jane’s Information Group, создано управление тыла сухопутных войск Китая и упразднена старая структура, в которой функции снабжения были возложены на управления тыла военных округов. Образованы силы комплексного тылового обеспечения (КТО) в составе базы и пяти подчиненных ей центров – по одному в каждом из пяти военных округов Китая.

В ежегодном обзоре военной мощи государств мира Military Balance за 2021 год говорится, что в качестве главных задач для новой структуры определены: обеспечение национальных ВС, снабжение частей из запасов военных округов; создание стратегических резервов материальных средств, вооружения и военной техники на случай войны и реагирования на чрезвычайные ситуации; выполнение строительных проектов в интересах НОАК.

Иерархия и подчинение

Анализируя процесс работы новой структуры, аналитики американского научно-исследовательского центра IISS Мейя Ноуэнс и Генри Бойд приходят к выводу, что снабжение материальными средствами общего назначения в Китае осуществляется в следующем порядке: ГУТО ЦВС – база сил КТО – центры сил КТО – части военных округов. Эксперты IISS также полагают, что элементы специального тылового обеспечения проводятся по линии каждого отдельного компонента китайских ВС: ГУТО ЦВС – управления тыла видов ВС – управление тыла видов ВС военных округов – объединения части видов ВС.

По оценкам экспертов IISS, эти преобразования позволили создать новую структуру, отвечающую требованиям современных войн, нарастить возможности стратегического и оперативного тыла, сократить численность военнослужащих, усилить контроль за расходованием материальных и финансовых средств, а также повысить эффективность управления тыловым обеспечением.

На море и на суше

Анализ официального сайта Министерства обороны КНР показывает, что особое значение китайские стратеги придают совершенствованию системы снабжения национальных формирований, прежде всего связанных с ВМС, за рубежом.

Интенсифицированы мероприятия по созданию пунктов материально-технического обеспечения ВМС Китая на побережье Тихого и Индийского океанов. К снабжению кораблей привлекаются действующие на территории зарубежных государств представительства китайских компаний, занимающихся дальними морскими перевозками. Считается возможным использовать в интересах ВС нефтеперерабатывающие заводы, портовые объекты и участки железных дорог, права собственности на которые имеют транспортные, нефтегазовые и строительные предприятия из Китая.

Анализ китайских СМИ показывает, что для проведения реформы в армиях сухопутных войск начато создание бригад снабжения модульной структуры. Прорабатываются предложения о формировании в военных округах транспортных вертолетных отрядов.

В последнем докладе Международного центра стратегических исследований США (CSIS) «Китайская стратегия и вооруженные силы в 2021 году» авторским коллективом сделан вывод о том, что для повышения возможностей экстренной доставки грузов решается вопрос о создании сил стратегических перевозок.

В ближайшем будущем возможно увеличение в НОАК парка транспортных самолетов, десантных кораблей большого водоизмещения, большегрузных автомобильных тягачей.

Ориентация на потребителя

Исследователи американской неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд» уделяют значительное внимание повышению качества медицинского обеспечения китайского личного состава, проходящего службу в отдаленной и труднодоступной местности, на кораблях и за рубежом (миротворческие контингенты ООН). Места их службы оборудуются средствами телемедицины, создаются диагностические кабинеты и мобильные операционные. Показательным примером стало оборудование китайской военной базы в Джибути всевозможным медоборудованием, которое, по различным оценкам, способно обеспечить медицинский уход нескольким тысячам китайских граждан.

На выставке Airshow China 2021 были представлены новые китайские разработки: жетоны и многофункциональные наручные часы, предназначенные для подтверждения личности, получения всех видов довольствия, подачи сигнала о необходимости оказания медицинской помощи. Предполагается, что это поможет совершенствовать систему учета и снабжения личного состава.

Другой новинкой стали персональные электронные карты военнослужащих, предоставляющие возможность получения денежного довольствия и иных выплат, медицинских услуг, вещевого имущества, социальных льгот. Они могут также применяться в качестве платежного инструмента при покупке товаров, проведении финансовых операций (включая мобильный банк, бесконтактные и интернет-платежи), для безналичных денежных переводов внутри страны, для оплаты питания и коммунальных услуг за пользование служебным жильем. Внедрение новых карт позволит ускорить переход на электронный документооборот.

Концепция «инновационного тыла»

Китайское командование рассматривает развитие системы перевозок личного состава и грузов в интересах ВС как одно из направлений реализации долгосрочных планов модернизации национальной обороны. Подчеркивается, что эта цель может быть выполнена путем наращивания возможностей ВС, в том числе за счет использования государственной транспортной системы. В связи с этим в Китае особое внимание уделяется привлечению к перевозке войск и грузов гражданских транспортных средств. Ведется подготовка законопроектов для повышения мобильности НОАК с учетом планов развития транспортной инфраструктуры КНР и международной экономической инициативы Пекина «Один пояс, один путь».

Старший научный сотрудник Нового центра американской безопасности Эльза Б. Каниа утверждает, что, несмотря на прошедшую в 2017 году военную реформу, на территории КНР считается возможным перевозить гусеничную технику (танки, БМП, артиллерия) железнодорожным транспортом, а колесную технику (БТР, средства ПВО) – только своим ходом. Транспортировку военнослужащих, автомашин и оборудования подразделений тыла проводят самолетами транспортной авиации и гражданских авиакомпаний КНР.

Ведущие научные сотрудники IISS Ник Чайлдс (военно-морской сектор исследований) и Дуглас Барри (воздушно-космический сектор исследований) в докладе «Китайские военные силы получают выгоду от устойчивых инвестиций» отмечают, что для обеспечения военнослужащих, дислоцирующихся за пределами территории Китая (ограниченный контингент в Республике Джибути; миротворцы ООН) и выполняющих задачи в дальних акваториях, используются десантные корабли Kunlun Shan, плавбазы передового базирования, универсальные транспорты снабжения.

Гражданские воздушные суда также привлекаются для решения задач небоевого характера. К ним относится участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф в Китае и за рубежом, а также участие в миротворческих операциях в рамках мандата ООН.

Подводя итог, эксперты IISS констатируют, что в настоящее время гражданская авиация КНР насчитывает около 50 авиакомпаний, в распоряжении которых находится более 5 тыс. пассажирских самолетов. Как полагают эксперты, к 2025 году число воздушных судов в стране достигнет 7 тыс. единиц, что существенно повысит мобильность ВС Китая.

«Один за всех»

Выделим мнение старшего научного сотрудника сектора китайской оборонной политики и военной модернизации IISS Мейи Ноувенс, прозвучавшее во время октябрьской конференции IISS в выступлении «Афганистан: новое поле битвы для китайских ЧВК?». Она отмечает, что на период 2021–2023 годов командование НОАК наиболее эффективным и целесообразным методом перевозки войск и грузов на большие расстояния считает «комбинированное использование всех имеющихся возможностей». Приоритет будет отдаваться использованию железнодорожного транспорта. Масштабное строительство в Китае железных дорог позволило охватить ими практически всю территорию страны. Кроме того, морские и воздушные перевозки в большей степени зависимы от климатических условий и имеют более высокую себестоимость.

В интересах НОАК также может быть использован гражданский водный транспорт: морские транспортные компании привлекаются для тылового обеспечения войск. Привлечение сил гражданских транспортно-логистических компаний стало одним из новых учебных вопросов всех крупных учений китайских ВС после завершения военной реформы в 2017 году.

Выводы

Китайская концепция тылового обеспечения непрерывно развивается, что является следствием расширения как китайских национальных интересов, так и поля деятельности ВС Поднебесной, защищающих эти интересы.

Накопленного ранее опыта СССР/РФ и США для китайских стратегов в условиях информатизации теперь уже недостаточно, поэтому неизбежным становится применение новых, а частично и инновационных решений.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.