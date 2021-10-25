С НАТО расстались без боли, клич самураев холодной войны

Североатлантический альянс поставил точку в отношениях с Россией

Москва приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения главы альянса Йенса Столтенберга отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ в блоке. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве также будет приостановлена, а аккредитация ее сотрудников отозвана с 1 ноября.

Дипломатический скандал разразился буквально на пустом месте. Глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что решение выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя связано не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса. «Мы видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности. Поэтому мы должны быть бдительными и должны действовать, если видим, что члены российской миссии при НАТО занимаются деятельностью, которая не соответствует их дипломатической аккредитации, поэтому их аккредитация была отозвана. Это решение было принято на основании разведывательных данных, что эти лица являются офицерами российской разведки», – объяснил свой поступок генсек альянса.

Забавный человек Йенс Столтенберг: а кем, по его мнению, могут быть российские военнослужащие, направленные в штаб-квартиру альянса в Брюсселе, кроме как дипломатами-разведчиками или, как правильней говорить в переводе с английского, шпионами? Вопрос только в том, что они скорее всего не вскрывали сейфы в кабинетах западных коллег, не фотографировали схемы секретных операций НАТО против России и не склоняли иностранцев к передаче информации Главному разведывательному управления Минобороны – ГРУ. В отличие от Джеймса Бонда подобные специалисты действуют легально и открыто. Это так называемая политическая разведка – беседы, составление отчетов с анализом и оценкой взаимоотношений, а самое главное – прямой канал связи в экстренных ситуациях. Последних в отношениях Москвы и Брюсселя более чем достаточно.

По данным Минобороны, количество полетов разведывательной авиации НАТО у госграницы России в 2021 году выросло более чем на 30%. Военные учения блока проходят также в непосредственной близости – в странах, граничащих с Россией. Количество членов блока, привлекаемых к ним, постоянно растет, что делает вполне осязаемыми подготовку и начало третьей мировой войны. Единственная проблема в том, что к ней не готов главный спонсор и вдохновитель военного блока – Вашингтон.

Американцы сконцентрировались на внутренних проблемах и после позорного бегства из Афганистана навряд ли готовы поддержать коллег в походе на Восток. А Столтенберг читает мантру, что с Россией надо общаться, но делает все наоборот. Скорее всего замороженные отношения блока и Москвы теперь окончательно пришли в нулевое состояние.

«Никакого объяснения причин подобного шага не сделано. И за несколько дней до объявления этого решения мы встречались с господином Столтенбергом в Нью-Йорке, он всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с Россией в интересах деэскалации напряженности на европейском континенте», – подчеркнул Сергей Лавров.

Ответ логичен. Москва прекращает деятельность Информационного бюро НАТО, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгия. «Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», – добавил министр.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленной на развитие потенциала японских войск. Такое заявление он сделал в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri. Он отметил, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, с точки зрения обеспечения безопасности японского народа необходимо как можно быстрее начать пересмотр национальной оборонной стратегии, чтобы рассмотреть все реалистичные возможности.

Скорее всего речь идет о Северной Корее. Однако в контексте японских притязаний на Курильские острова и недавних заявлений генсекретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно об увязке подписания с Москвой мирного договора – через 65 лет после окончания Второй мировой войны – с возвращением этих территорий можно сделать выводы, что Токио готов к силовому решению проблемы. Во всяком случае смещение вектора американской политики в индоазиатский регион, создание нового англо-саксонского военного блока AUKUS дает Стране восходящего солнца надежду на очередную перекройку мира.