Воздушная зависимость. Что мешает подводному флоту России

У ВМФ России появляются новые дизель-электрические подлодки. Но есть проблема

ВМФ России в 2022 году готовится принять вторую неатомную подводную лодку проекта 677 «Лада» «Кронштадт». «Газета.Ru» разбиралась, почему проект несколько раз возвращался на доработку, какую проблему пытаются решить конструкторы и почему атомные подлодки в России до сих пор не заменили дизель-электрические субмарины.

«Передача «Лады» - подлодки проекта 677 «Кронштадт» - планируется на 2022 год», - рассказал источник ТАСС. Собеседники «Газеты.Ru» в судостроительной отрасли также подтвердили факт готовящейся передачи, которая, по их словам, состоится «ближе к лету».

«Подлодка «Кронштадт» обладает хорошими электронными средствами освещения обстановки, ее корпус «обшит» новым противогидролокационным покрытием, что усиливает ее бесшумность. Эта подлодка может нести унифицированные заряды - торпеды, ракеты, в том числе и сверхзвуковые «Калибры». Применять ракеты она может и для стрельбы по береговым целям на большом удалении»,

- рассказал «Газете.Ru» бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, контр-адмирал Всеволод Хмыров.

«Главная проблема» неатомных субмарин

Подлодка «Кронштадт» была спущена на воду на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге еще в 2018 году. Планировалось, что ВМФ получит ее еще в 2019 году, но сроки откладывались.

«Всего построены три корабля проекта «Лада»: в 2010 году принят в опытную эксплуатацию и лишь в 2021 вступил в строй головной корабль «Санкт-Петербург», «Кронштадт» вступает вот-вот, следующая - «Великие Луки». Строительство шло долго, замораживалось из-за доработок проекта. Будут ли подлодки этого проекта строиться дальше и в каком количестве - официально не заявлялось. По исходным планам предполагалось, что будет построено 20-30 единиц дизель-электрических подлодок. Будут они построены в этом проекте или уже в следующем, более совершенном, также не сообщалось», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова, военный эксперт Илья Крамник.

Подлодки типа «Лада» предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов, береговых объектов противника, а также для постановки минных заграждений, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп. Эти подлодки водоизмещением в 1800 тонн способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 метров.

Контр-адмирал Всеволод Хмыров отметил важность оснащения российских дизель-электрических подлодок «прогрессивным оборудованием». Главной проблемой всех отечественных дизель-электрических подлодок и, в частности, подлодок проекта «Лада», стало отсутствие воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ).

«Дизель-электрические подлодки многих стран оснащены такими установками. Она позволяет дизелю работать под водой без доступа атмосферного воздуха. Это резко увеличивает дальность плавания, делая его продолжительность под водой сравнимым с продолжительностью плавания атомной подлодки. По скорости атомная лодка все равно будет впереди благодаря огромной энергообеспеченности, которая неатомной субмарине недоступна, но продолжительность может подняться», - рассказал Крамник.

Эксперт отметил, что пока у России нет воздухонезависимой энергетической установки в принципе, но ведутся разработки: изначально предполагалось, что именно проект «Лада» получит ее первой, но, видимо, она появится у подлодок следующего поколения. Впрочем, пока официальных заявлений на этот счет нет.

В частности, работу по созданию ВНЭУ ведет КБ «Рубин», но об установке системы на корабль-носитель даже для испытаний официально тоже пока не сообщалось.

Курс на «сбалансированный флот»

Подлодки проекта «Лада» не уникальны - аналогичные по техническим характеристикам корабли есть у ряда стран. Но у США такие лодки отсутствуют. По словам Крамника, они еще в 1950-е годы отказались от строительства дизель-электрических подводных лодок.

«Эти подлодки, прежде всего, предназначены для действий в ближней морской зоне, в дальней морской и океанской зоне господствуют атомные. У своего побережья штатам такие подлодки не нужны, у побережья России или Китая, где США могут понадобиться неатомные подводные лодки, они есть у их союзников - Германии, Норвегии, Японии и других стран», - сказал эксперт.

По словам Хмырова, задача России - «иметь сбалансированный флот для обеспечения и контроля театра военных действий на всех флотах и морях».

«Балтийская и черноморская зоны свободны от ядерного плавания, сама обстановка вынуждает Россию заниматься активным строительством именно дизель-электрических подлодок. Что касается больших театров военных действий, то это - зона действий атомных подлодок, особенно в Арктической зоне», - сказал Хмыров.

Главный плюс атомной лодки - огромная энергообеспеченность. Ядерный реактор дает много энергии, которая позволяет развивать большие скорости хода, он обеспечивает практически неограниченную дальность плавания, что позволяет лодке свободно оперировать в океане, она ограничена только по запасам продовольствия и продолжительностью похода между плановыми техобслуживаниями.

«Поэтому атомная лодка по автономности и способности пробыть в океане долго без посторонней поддержки лучше неатомной. Но, к примеру, советские дизель-электрические подлодки находились в океане по полтора-два года со сменой экипажа. Они требуют постоянной поддержки - дозаправки и пополнения запасов. Это критический недостаток неатомных подлодок, который ограничивает зону их действия прибрежным районом. И, конечно, уступают в скорости. Там, где у атомной скорость достигает 30 узлов и выше, неатомные, даже самые скоростные, движутся со скоростью в районе 22-23 узла», - сказал Крамник.

К преимуществам дизель-электрических подлодок эксперт отнес их более низкую стоимость в сравнении с атомной и меньшую шумность. По его словам, в тактической ситуации «подлодка против подлодки» неатомная лодка на электромоторах будет тише атомной.

«ВМФ России нужны и атомные подлодки, и дизель-электрические, так как сохраняется вероятность боевых действий вблизи российских берегов. И Москве нужно обеспечивать свое присутствие в океане. Планов по прекращению строительства неатомных подлодок нет»,

- заключил Крамник.

Ирина Альшаева