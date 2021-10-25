Путин о ЧВК в Мали: это частный бизнес, они там не по поручению государства

Если деятельность ЧВК вступает в противоречие с российскими законами, РФ будет реагировать

Сочи. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Деятельность частных военных компаний за рубежом не отражает интересов государства, это частный бизнес, и если их деятельность вступает в противоречие с российскими законами, Россия будет реагировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы сказали - какие-то частные компании. Это не государство. Они не отражают интересов Российского государства. И если они где-то находятся не по поручению Российского государства, это частный бизнес, частные интересы, связанные в том числе с добычей энергоресурсов, других ресурсов, золота, я не знаю, драгоценных камней", - сказал Путин в четверг в рамках международного форума "Валдай".

Так он ответил на вопрос одного из участников, касающийся присутствия российских частных военных компаний в Мали.